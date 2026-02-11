Absuelto un hombre acusado de acuchillar a otro durante una pelea en Santiago

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un hombre acusado de apuñalar con una navaja a otro durante una pelea nocturna en Santiago.

Según recoge la sentencia, en enero de 2023 se produjo una pelea multitudinaria delante de una discoteca de Santiago. Como consecuencia, la víctima sufrió una puñalada en la espalda durante el altercado, que le causó lesiones graves.

En el testimonio que se recoge del acusado este reconoce "su intervención en el enfrenamiento y que portaba una navaja", pero "niega haber apuñalado a alguien".

Basándose en las declaraciones de los testigos, el tribunal señala que no existe "prueba directa ni indiciaria suficiente que avale la tesis acusatoria", e indica que no se puede descartar que "la autoría del apuñalamiento corresponda a una tercera persona interviniente en la disputa".

Explica que testimonios presentaban discordancias y falta de solidez, ya que nadie vio quién apuñaló a la víctima. La sentencia no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).