Colapso en la AP-9 entre A Coruña y Santiago por un accidente múltiple con al menos 12 vehículos implicados

Al menos 12 vehículos implicados en un accidente múltiple en la AP-9 a su paso por Oroso (A Coruña) Cedida

Varias personas resultaron heridas este martes, 27 de enero por la mañana, en un accidente de tráfico múltiple en la autopista AP-9, a su paso por Oroso (A Coruña), en sentido Pontevedra. En el accidente se vieron implicados entre 12 y 14 turismos.

Fuentes de la Guardia Civil señalan que varios de los ocupantes de los vehículos se encuentran heridos y que se procedió a cortar el tráfico en la autopista, entre A Coruña y Santiago, desviando la circulación en sentido salida Ordes hacia la N-550.

Entre ellos, tal y como confirma el Partido Popular de A Coruña, se encuentran los diputados en el Parlamento Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez. Desde la formación señalan que sus heridas "no son de gravedad y que han sido trasladados al hospital". Los dos se encontraban de camino a Santiago para participar en la sesión del pleno en el Parlamento que se celebra este martes en la cámara gallega.

📢⚫️En A Coruña, un siniestro provoca el corte total de la AP-9, a su paso por Oroso, en sentido Santiago de Compostela.



➡️Incidente en el P.K. 52.

➡️Desvío obligatorio por la salida 41.

➡️Ocasiona más de 2 kilómetros de retenciones. pic.twitter.com/TgjRoErG9r — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 27, 2026

Tráfico desviado y retenciones

Asimismo, la DGT ha informado a través de redes sociales de que el accidente está provocando retenciones de tráfico de más de 2 kilómetros, en dirección a Santiago de Compostela. En esta dirección se ha habilitado un desvío obligatorio por la salida en el kilómetro 41.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de Tráfico de la Guardia Civil, atestados y otra en el punto de desvío para dirigir el tráfico.