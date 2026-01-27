Colapso en la AP-9 entre A Coruña y Santiago por un accidente múltiple con al menos 12 vehículos implicados
La Guardia Civil cortó la circulación en la autopista, en dirección a Santiago, y desvió el tráfico hacia la N-550, lo que dejó grandes retenciones. La DGT informa que ya está reabierta la circulación. Entre los heridos se encuentran los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez
Varias personas resultaron heridas este martes, 27 de enero por la mañana, en un accidente de tráfico múltiple en la autopista AP-9, a su paso por Oroso (A Coruña), en sentido Pontevedra. En el accidente se vieron implicados entre 12 y 14 turismos.
Fuentes de la Guardia Civil señalan que varios de los ocupantes de los vehículos se encuentran heridos y que se procedió a cortar el tráfico en la autopista, entre A Coruña y Santiago, desviando la circulación en sentido salida Ordes hacia la N-550.
Entre ellos, tal y como confirma el Partido Popular de A Coruña, se encuentran los diputados en el Parlamento Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez. Desde la formación señalan que sus heridas "no son de gravedad y que han sido trasladados al hospital". Los dos se encontraban de camino a Santiago para participar en la sesión del pleno en el Parlamento que se celebra este martes en la cámara gallega.
📢⚫️En A Coruña, un siniestro provoca el corte total de la AP-9, a su paso por Oroso, en sentido Santiago de Compostela.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 27, 2026
➡️Incidente en el P.K. 52.
➡️Desvío obligatorio por la salida 41.
➡️Ocasiona más de 2 kilómetros de retenciones. pic.twitter.com/TgjRoErG9r
Tráfico desviado y retenciones
Asimismo, la DGT ha informado a través de redes sociales de que el accidente está provocando retenciones de tráfico de más de 2 kilómetros, en dirección a Santiago de Compostela. En esta dirección se ha habilitado un desvío obligatorio por la salida en el kilómetro 41.
Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de Tráfico de la Guardia Civil, atestados y otra en el punto de desvío para dirigir el tráfico.