Varios vuelos desviados en Santiago de Compostela por la borrasca Joseph

Tras la borrasca Ingrid que azotó el pasado fin de semana Galicia, ayer llegó la borrasca Joseph que dejó a Santiago de Compostela en alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias, y en alerta roja en algunos puntos de la comunidad gallega, como el interior de Pontevedra.

En la capital gallega, la borrasca dejó rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora en algunas horas de la tarde y con más de 80 litros por metro cuadrado acumulados pasadas las once de la noche, según datos de MeteoGalicia.

El temporal dejó árboles caídos, cierre de parques, accidentes de tráfico, algún que otro paraguas roto y una gran dificultad, algunas veces, para andar por la propia calle. También afectó al aeropuerto de Lavacolla, que tuvo un día complicado con varios vuelos desviados por culpa de la mala situación meteorológica.

Un vuelo de Iberia que salía del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con destino a la capital gallega, tuvo que ser desviado al aeropuerto de A Coruña. Por su parte, un vuelo de Londres, operado por la compañía española Vueling, también tuvo que ser desviado al aeropuerto de Alvedro.

Peor suerte tuvo el vuelo procedente de Barcelona, también de la compañía Vueling, que, por culpa del temporal Joseph, tuvo que volver al aeropuerto catalán.