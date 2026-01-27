Santiago finaliza la ampliación de la plataforma del vial entre Cañoteira y Outeiro de Marrozos Concello de Santiago

La segunda fase de las obras de ampliación de la plataforma del vial entre Cañoteira y Outeiro de Marrozos ya están finalizadas, tras una inversión de más de 351.000 euros que permite adaptar esta vía municipal a las necesidades actuales y mejorar la circulación de vehículos y personas en el Camino de Santiago, en un tramo de la Ruta de la Plata.

La actuación está impulsada por la concellería dirigida por Pilar Lueiro, con competencias en medio rural, y se encuadra en la segunda fase del Plan Único de la Deputación de A Coruña.

La obra, que amplió la calzada a un ancho uniforme de seis metros, fue realizada por las empresas Obras y Viales de Galicia SL por un importe de 351.420 euros, con una base imposible de 290.426 euros, más el IVA del 21%, de 60.990 euros.

Duplicar el ancho de la carretera

El ancho medio de la carretera antes de acometer la obra variaba entre 3 y 4 metros. Con estas obras se le proporcionó una amplitud uniforme de 6 metros. Con el objetivo de mejorar también la calidad del rodaje se reforzó el pavimento con una capa de aglomerado en caliente.

De igual modo, se modificó la rasante en zonas puntuales, teniendo en cuenta, para su definición, los accesos a las viviendas particulares; así como las rasantes de los viarios que entran con la carretera. En algún punto, además, se construyeron muros de contención para alcanzar este objetivo.

Mejora de las canalizaciones y la iluminación

Se amplió el drenaje longitudinal y transversal para solucionar la canalización de las aguas de escorrentía, así como las canalizaciones existentes de regadío. También se instalaron cruces de las futuras redes de distribución en algunos tramos paralelos al eje del viario y se derivaron las infraestructuras enterradas de iluminación, baja tensión y telecomunicaciones como alternativas a las instalaciones aéreas por postes y fachadas.

Igualmente, se mejoró la iluminación pública existente, con la substitución de los equipos y lámparas de las luminarias; y la ampliación de la red de saneamiento en el tramo final del viario, por carecer del mismo.

La ejecución de esta actuación garantiza y mejora la prestación de los servicios públicos obligatorios de las alcantarillas, acceso a los núcleos de población y pavimentación de los viarios públicos, lo que mejora, según el concello, la vida de los vecinos de Santiago.