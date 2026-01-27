Los populares de Santiago denuncian el deterioro del asfaltado en la Avenida Burgo das Nacións

La concelleira del Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, denuncia el "lamentable estado en el que se encuentra la pavimentación de la Avenida de Burgo das Nacións, una vía muy transitada, puesto que da servicio a numerosas personas".

Otero, que llevará este asunto al Pleno de esta semana, señaló que "los daños en el asfaltado son visibles y se traducen en importantes molestias diarias para los conductores, ya que supone un riesgo añadido para la circulación".

"Este viario fue objeto de pavimentación hace unos meses y, aún así, vuelve a presentar un asfaltado deteriorado y con baches", explicó y añadió que "el gobierno de BNG y Compostela Aberta tiene que dejar la política del parche y la improvisación, sobre todo, cuando hablamos de mantenimiento de la ciudad y servicios públicos".

La edil popular destacó que "los vecinos de Santiago merecen atención y responsabilidad en el mantenimiento de las vías y los espacios públicos municipales, por lo que desde el Partido Popular de Santiago exigimos una actuación inmediata en la Avenida do Burgo das Nacións, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos".

Yolanda Otero remarcó que "esta imagen se extiende a otros puntos de la ciudad, seguimos encontrándonos asfaltados en mal estado, baches, aceras con losas levantadas y desniveles que dificultan el tránsito de vehículos y peatones, además de poner en evidencia una gestión municipal deficitaria".

Finalmente, la popular insistió en que "cada agujero que no se arregle es un potencial peligro diario para conductores, ciclistas y viandantes y Compostela languidece, día a día, ante la desidia de un gobierno nacionalista incapaz de solucionar los problemas reales de los vecinos".