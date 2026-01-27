Parlamento de Galicia: El choque de la AP-9 afecta a varios diputados y altera el orden del día del pleno

El accidente múltiple registrado este martes en la AP-9 a su paso por Oroso ha alterado el orden del día de la sesión plenaria en el Pazo do Hórreo. Dos diputados del PPdeG (Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez) han resultado heridos en la colisión y varios parlamentarios del BNG y del PSdeG se han visto afectados por el atasco ocasionado.

El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha confirmado al inicio del pleno que entre los heridos en el siniestro se encuentran los dos diputados populares, a los que ha deseado una pronta recuperación. El Parlamento ha arrancado con 10 minutos de retraso debido al accidente, según recoge Europa Press.

Santalices ha explicado que como consecuencia de la colisión, en la que ha habido entre 12 y 14 vehículos implicados y ha obligado a cortar la AP-9 en el punto kilométrico 53 en dirección Santiago y a habilitar desvíos alternativos, se han registrado retenciones que afectan a otros diputados de la Cámara.

Fuentes consultadas por Europa Press han detallado que entre los parlamentarios que no han podido llegar al pleno a la hora prevista se encuentran los nacionalistas Iria Taibo, Xosé Manuel Golpe y Ramón Fernández, que se desplazaban hasta la capital gallega desde Ferrol y A Coruña.

Las diputadas socialistas Lara Méndez y Silvia Longueira también se han visto afectadas por las retenciones.

El accidente obligó a cortar el tramo de la AP-9 afectado durante unas dos horas. La Guardia Civil confirmó sobre las 11:15 horas que había sido habilitado un carril para turismos, pero la circulación por la vía seguía restringida a vehículos pesados.

Pospuesta la Ley del Clima

Los portavoces de los grupos parlamentarios han acordado alterar el orden del día del pleno. Así, la sesión se ha iniciado, tal y como estaba previsto, con la toma de posesión de la diputada del PPdeG Nazaret Cendán y la elección de Julio García Comesaña como secretario de la Mesa.

El debate de la toma en consideración del proyecto de ley del clima de Galicia se pospone, según ha confirmado Santalices. Así, se ha pasado al punto 3 del orden del día, la comparecencia, a petición propia, del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y al concluir se debatirán las mociones.