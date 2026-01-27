Afectada en las retenciones del accidente de la AP-9 en Oroso (A Coruña): "Estuvimos parados 45 minutos"

Inés Docampo viajaba este martes por la mañana desde A Coruña a Ourense por la AP-9, cuando se vio afectada por las retenciones de tráfico provocadas por un accidente en Oroso (A Coruña). El siniestro involucró a más de 20 vehículos y generó un atasco de más de 2 kilómetros.

La coruñesa, que se desplazaba hasta su lugar de trabajo en Ourense, cuenta a Quincemil que estuvo parada en torno a 45 minutos en el kilómetro 50 de la autopista. "Lo único que veíamos era pasar a dispositivos de emergencia en dirección al accidente. Tanto coches de la Guardia Civil y de la Policía, como ambulancias y grúas", explica.

Después de la larga espera, cuenta cómo los nervios, ante la incertidumbre, empezaron a apoderarse de ella: "No sabía cuándo nos moveríamos y tenía que llegar a Ourense a lo largo de la mañana".

Cuando pudo reanudar la marcha, Inés señala que había agentes de la Guardia Civil dirigiendo el tráfico. "Indicaban a los vehículos pesados como camiones que se quedaran en el arcén del carril derecho y que los turismos continuáramos por el carril izquierdo", dice.

Al llegar a la zona del siniestro se encontró con la imagen de varios coches que se habían salido del guardarraíl y estaban en las cunetas de la autopista. "Había varios con diferentes golpes", apunta. Por último, la Inés explica que una vez pasado el accidente, el tráfico discurrió bastante fluido y sin incidencias.

El accidente colapsa la AP-9 y retrasa el pleno en el Parlamento

Varias personas resultaron heridas en el accidente de tráfico múltiple en la autopista AP-9, a su paso por Oroso (A Coruña), en sentido Pontevedra. En el accidente se vieron implicados entre 20 y 24 turismos.

Fuentes de la Guardia Civil señalaban que varios de los ocupantes de los vehículos resultaron heridos, entre ellos uno de gravedad, y que se procedió a cortar el tráfico en la autopista, entre A Coruña y Santiago, desviando la circulación en sentido salida Ordes hacia la N-550.

Sobre las 11:00 horas, se ha habilitado un carril para el paso de turismos en la AP-9, pero la vía continúa cerrada para vehículos pesados. A las 12:00, confirmaban que se ha habilitado un carril para toda la circulación y se está procediendo a la retirada de los vehículos siniestrados. Posteriormente, el tráfico reanudó su actividad habitual.

La DGT ha informado a través de redes sociales de que el accidente provocó retenciones durante casi dos horas de más de 2 kilómetros, en dirección a Santiago de Compostela. En esta dirección se habilitó un desvío obligatorio por la salida en el kilómetro 41.

Este accidente múltiple en la AP-9 ha afectado al orden del día de la sesión plenaria en el Parlamento gallego, ya que dos diputados del PPdeG resultaron heridos leves y varios parlamentarios del BNG y del PSdeG se han visto afectados por el atasco ocasionado.

Debido a ello, el inicio del pleno se ha retrasado unos 10 minutos. Fuentes consultadas por Europa Press han detallado que entre los parlamentarios que no han podido llegar al pleno a la hora prevista se encuentran los nacionalistas Iria Taibo, Xosé Manuel Golpe y Ramón Fernández, que se desplazaban hasta la capital gallega desde Ferrol y A Coruña. Así como, las diputadas del PSdeG Lara Méndez y Silvia Longueira.