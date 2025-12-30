Detenida una mujer en el aeropuerto de Santiago por robar un bolso con dinero y documentación

Una mujer fue detenida el pasado 26 de diciembre en el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago por un presunto delito de apropiación indebida. La arrestada fue localizada con el dinero que había en un bolso que había robado previamente y del que se había deshecho en una papelera.

La Guardia Civil del aeropuerto inició la operación tras recibir el aviso de una pasajera, que se había dejado un bolso pequeño en un banco junto a la zona de embarque. Al darse cuenta del olvido, volvió al lugar, pero el bolso, que contenía documentos de identidad de los cuatro miembros de su familia, las tarjetas de embarque, un móvil y 1.060 euros en efectivo, había desaparecido, por lo que denunció su robo.

Los hechos sucedieron poco antes de que la familia tuviera que embarcar hacia su destino.

Así, los agentes lograron identificar a la persona que presuntamente había cogido el bolso. La mujer se encontraba en la cola de embarque de un vuelo con destino a otro país y en posesión de los 1.060 euros, ocultos en su vestimenta. El bolso había sido arrojado a una papelera de los aseos del aeropuerto.

La Guardia Civil procedió entonces a su detención como presunta autora de un delito de apropiación indebida y al reintegro de los objetos y del dinero a su legítima propietaria.