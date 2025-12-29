Cielos despejados para despedir la última semana del año en Santiago de Compostela

La influencia de altas presiones deja en Santiago de Compostela cielos despejados para despedir la última semana del año, una estabilidad atmosférica que se prolongará durante los próximos días, incluido el 31 de diciembre, Fin de Año.

De esta manera, se espera en la capital gallega una alternancia de periodos de cielos con nubes y claros con otros poco nublados o despejados, aunque ocasionalmente se podrán encontrar muy nublados.

Durante las mañanas de martes y miércoles, se pueden formar nieblas matinales, que se traducirán en cielos despejados conforme avance el día.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para la época del año, con mínimas sin cambios significativos, que rozarán los tres grados, y con máximas en descenso moderado, que bajarán de los quince grados a los diez.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.