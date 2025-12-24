La Nochebuena y la Navidad en Santiago de Compostela será fría, pero sin lluvias

Santiago de Compostela vivirá una Nochebuena y una Navidad seca, con cielos con nubes y claros en general hasta el viernes, cuando se prevén precipitaciones, dada la influencia del anticiclón con vientos intensos del mordés que está atravesando Galicia.

Sin embargo, dado este viento, la capital gallega pasará unas fiestas navideñas muy frías, con temperaturas mínimas que rozarán los tres grados, y que irán disminuyendo conforme avance la semana. Esta Nochebuena se podrán formar heladas conforme avance la madrugada.

En cuanto a las máximas, también descenderán, pasando de los doce grados de hoy a los siete grados de mañana. Conforme avance la semana, se prevé que asciendan moderadamente, rondando los diez grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.