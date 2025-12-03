Un conductor quedó atrapado en su coche volcado en Ames (A Coruña) y necesitó un rescate complejo

Un conductor tuvo que ser rescatado esta tarde en Ames tras quedar atrapado en un vehículo volcado que reposaba sobre el lado del conductor, una posición que impedía al ocupante salir por sus propios medios.

Además, el herido presentaba fuertes dolores, lo que complicó aún más las labores de rescate.

Los gestores del 112 Galicia solicitaron la intervención del GES de Brión, cuyos miembros lograron extraer al herido por el lado contrario del vehículo sin necesidad de cortar la estructura, permitiendo el acceso de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

La operación se desarrolló con rapidez para evitar que el estado del conductor empeorase.

Tras ser atendido en el lugar, el herido fue finalmente evacuado mientras la Guardia Civil de Tráfico se encargaba de asegurar la zona, garantizando la seguridad en la vía durante toda la intervención.

El accidente tuvo lugar pocos minutos antes de las dos de la tarde, en las inmediaciones del antiguo campo de fútbol de Bertamiráns, en Ames.