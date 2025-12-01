El joven acusado de apuñalar a otro en la Alameda de Santiago se entrega voluntariamente

El joven acusado de apuñalar a otro en la Alameda de Santiago el domingo 23 de noviembre se entregó voluntariamente en el juzgado de guardia.

Así lo han trasladado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, el joven ha quedado en libertad con medidas cautelares y de alejamiento con la víctima.

Según relatan fuentes de la Policía Nacional, alrededor de las 20:30 horas en la Alameda de Santiago, la víctima "se metió" con la novia del otro, lo que generó una discusión.

El segundo le asestó dos puñaladas al primero con un arma blanca; después, el agresor se dio a la fuga. El joven herido fue trasladado al CHUS y, "su vida no corre peligro".