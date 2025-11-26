La estación de Santiago-Daniel Castelao estrena aparcamiento seguro de bicicletas y patinetes

La estación de Santiago de Compostela-Daniel Castelao cuenta ya con un aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes, una iniciativa con la que Adif y Adif Alta Velocidad contribuyen a promover la multimodalidad y la movilidad sostenible, al integrar modelos de transporte limpios como el ferrocarril y la bicicleta.

El nuevo aparcamiento responde al modelo Bicihangar Rocket, diseñado, desarrollado y fabricado por Don Cicleto, que está preparado para un uso intensivo y, además, protege las bicicletas de condiciones climatológicas adversas, robos y vandalismo.

El aparcamiento, tipo modular, cerrado y cubierto, tiene capacidad para seis bicicletas y un bajo impacto visual.

El modelo es sostenible y autónomo energéticamente y se alimenta con electricidad generada por instalaciones solares fotovoltaicas, que carga las baterías.

Además, el aparcamiento dispone de un sistema inteligente de apertura, evitando así la gestión de llaves físicas y minimizando el consumo energético.

El control de acceso se realiza desde la aplicación Don Cicleto, desde donde el usuario podrá visualizar la red de aparcamientos seguros y su disponibilidad en tiempo real, registrarse, reservar plaza y gestionar los pagos.

El sistema de tarifas de los aparcamientos, que están operativos las 24 horas del día, 365 días al año, está adaptado a distintos perfiles de usuario y a todo tipo de necesidades.

Por ejemplo, el tramo de hasta 12 horas tiene un precio de 1,80 euros (0,15 euros/hora).

La información completa sobre las características y las tarifas de los aparcamientos está disponible en www.web.doncicleto.com/adif/.

42 estaciones de viajeros

La estación de Santiago de Compostela-Daniel Castelao es una de las 42 instalaciones de Adif y Adif AV que incorporan este nuevo servicio para los viajeros y ciudadanos, en base a la colaboración con la UTE Ecomilla Bicipark, integrada por FCC Medio Ambiente, Don Cicleto y Benito Urban.

La iniciativa se lanza tras el éxito de la experiencia piloto implementada en la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor.

La instalación de este tipo de infraestructuras en las estaciones ferroviarias está alineada con la estrategia de movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y responde a los objetivos del acuerdo suscrito con la asociación Red de Ciudades por la Bicicleta para la movilidad cotidiana y la relacionada con el ocio y el turismo