Santiago de Compostela inicia la última semana de noviembre bajo lluvias
La previsión es que los chubascos disminuyan conforme avanza la semana
Te podría interesar: Buscan a un hombre que apuñaló a otro en la Alameda, en Santiago, anoche tras una discusión
Santiago de Compostela ha iniciado la última semana del mes de noviembre bajo lluvias que también se espera que continúen mañana martes, 25 de noviembre.
Sin embargo, a lo largo de la semana, MeteoGalicia prevé una mejora en el tiempo con cielos nublados a partir de miércoles, cuando la comunidad se quedará bajo influencia anticiclónica. La mayor probabilidad de precipitaciones se dará para el sábado.
En cuanto a las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas sin cambios que superarán los cinco grados, y con máximas en descenso moderado, que bajarán de los quince grados.
En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.