Buscan a un hombre que apuñaló a otro en la Alameda, en Santiago, anoche tras una discusión
El agresor, que le asestó una puñalada, se dio a la fuga en el acto y todavía no ha sido localizado. La vida del joven herido no corre peligro
Un joven ha resultado herido en Santiago al recibir dos puñaladas por parte de otro en la tarde del sábado, por lo que tuvo que ser trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).
Según informa Europa Press, consultado a fuentes de la Policía Nacional, alrededor de las 20:30 horas en la Alameda, la víctima "se metió" con la novia del otro, lo que generó una discusión.
El segundo le asestó dos puñaladas al primero con un arma blanca; después, el agresor se dio a la fuga y todavía no ha sido localizado.
Por otro lado, el joven herido fue trasladado al CHUS, aunque, según señalan las mismas fuentes, "no corre peligro su vida".