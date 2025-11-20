Santiago recupera las estatuas del Pórtico de la Gloria: volverán el 11 de diciembre

"Hoxe é 20 de novembro, é un día magnífico para anunciarvos que as estatuas do Pórtico da Gloria van retornar por fin ao concello de Santiago de Compostela", así anunciaba la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en redes sociales la recuperación por parte del concello de las estatuas de Abraham e Isaac, obras atribuidas al Mestre Mateo y que estaban en manos de la familia Franco en el Pazo de Meirás.

El Museo do Pobo Galego será el escenario para la vuelta a casa de las estatuas el día 11 de diciembre, un regreso que Sanmartín tilda como "un acto de xustiza histórica, un acto de dignidade colectiva e de recuperación do nosos patrimonio".

En 2017, bajo el mandato en la Alcaldía de Santiago de Martiño Noriega (Compostela Aberta), se presentó la demanda inicial por parte del Consistorio compostelano y el Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid dio la razón a los herederos del dictador. Años después, también lo hizo la Audiencia de Madrid, un paso que también recurrió el concello compostelano con el socialista Sánchez Bugallo como regidor.

La demanda ponía el foco en que fueron adquiridas por el Consistorio al conde de Xiamonde el 4 de junio de 1948 por 60.000 pesetas.

Por su parte, la familia del dictador sostenía que por "tradición oral" eran conocedores de que Franco había comprado las piezas a un particular.

El pasado 19 de junio, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo obligaba a la familia Franco a devolver estas esculturas al concello de Santiago.

Al mes siguiente, el Pazo de Raxoi exigió a los nietos de Franco que se encargaran de la restitución de las estatuas y trasladó que, en caso de una negativa, reclamaría "las cantidades del traslado" a la familia del dictador.

La alcaldesa Goretti Sanmartín agradeció a todas las personas "xuristas, historiadores, persoas da administración, representantes das corporación municipais anteriores" todo su trabajo y esfuerzo y de maneira "moi especial", "a toda a xente activista da memoria".

Ejercicio de memoria histórica y de dignidad colectiva

Las estatuas de Abraham e Isaac se expondrán de manera provisional en el Museo do Pobo Galego, un espacio en el que ya está depositada otra pieza relacionada con las figuras.

Se trata de una tercera escultura, la lauda sepulcral del siglo XIV, que fue adquirida por el Ayuntamiento junto con las estatuas de los profetas.

El próximo 11 de diciembre estarán las tres juntas, una celebración que la alcaldesa de Santiago invita a todo el mundo a "facer ese exercicio de memoria histórica e de dignidade colectiva".