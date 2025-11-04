Santiago de Compostela dará la bienvenida a la Navidad el 28 de noviembre

Cuenta atrás para que llegue la Navidad a Santiago de Compostela. El viernes 28 de noviembre se llevará a cabo el tradicional alumbrado navideño que llenará de luz los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Praza da Quintana, la Alameda y otras muchas zonas del casco histórico y de las calles compostelanas.

Aunque todavía queda por anunciar toda la programación que llenará la ciudad de espíritu navideño, durante estos días ya se pudo ver cómo se daba inicio a la instalación de las propias luces que decorarán e iluminarán más de un centenar de calles de Santiago.

Algunas de las actividades que se podrán disfrutar serán el concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música de Santiago el 21 de diciembre. De la mano de Ballet Galicia, y con la dirección de esta a cargo de Diego Landín y la dirección musical de Casiano Mouriño Maquieira, ofrecerán el espectáculo El Cascanueces, una propuesta mágica que envolverá al público en el espíritu navideño.

De igual modo, la Real Filharmonía de Galicia ofrecerá una programación musical navideña con su Concierto de Reyes, con la obra La Cenicienta, los días 5 y 6 de enero. Dirigida por Baldur Brönnimann, contará con las actrices Lidia Veiga y Belén Constenla y con la creativa dramaturgia de Lorena Conde. Las entradas ya están disponibles en su página web.

La San Silvestre también será otra de las citas imprescindibles. El último día del año se podrá disfrutar de, también, la última prueba atlética del año en la ciudad. La salida de las pruebas se realizará, como es habitual, desde la Avenida Xoan XIII y recorrerá las calles del casco histórico compostelano para finalizar en la Praza do Obradoiro.

Para finalizar esta temporada navideña, sus majestades los Reyes Magos de Oriente harán una parada en la capital gallega el día 5 de enero. La Cabalgata de Reyes recorrerá las calles de la ciudad hasta llegar a la Praza do Obradoiro, en donde finalizarán con la tradicional recepción en el Pazo de Raxoi donde todos los niños se podrán acercar a sus Majestades.

Mercados navideños, otro imprescindible en la Navidad

Además de las luces, la ciudad también contará, como cada año, con su Mercado de Nadal ubicado en la rúa da Carreira do Conde. Vecinos y visitantes podrán realizar sus compras de Navidad en los setenta puestos de decoración, joyería o gourmet que estarán presentes, además de colaborar con comercios locales de la ciudad.

Mercado de Nadal Turismo de Santiago

En esa misma zona, se colocará un espacio infantil en donde los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los habituales talleres navideños.

El Mercado de Nadal también dará su pistoletazo de salida el 28 de noviembre y estará hasta el 5 de enero en Santiago. Con un horario diario de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre que abrirán solo por la mañana y los días 25 de diciembre y 1 de enero que permanecerá cerrado.

Asimismo, la 14ª edición del Mercado da Estrela volverá a Santiago, siendo ya un evento consolidado en la ciudad y una cita imprescindible en las navidades compostelanas.

Aunque todavía queda mucho por desvelar, durante los días 19, 20 y 21 de diciembre en distintas ubicaciones de la zona vieja se darán cita las actividades referentes del evento, como la Feira Creativa de Agasallos de Nadal, que será un escaparate para piezas y productos de marcas gallegas; la zona gastronómica o la programación de conciertos que traerán a Santiago diversos artistas de Galicia.