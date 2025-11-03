El sol durará poco en Santiago de Compostela, se prevén lluvias durante toda la semana

Santiago

La ciudad compostelana tendrá hoy cielos despejados a causa de un anticiclón que afecta a la comunidad. Sin embargo, durante toda la semana se prevén lluvias que darán comienzo esta misma noche

Publicada

El primer lunes del mes de noviembre comenzó en Santiago de Compostela con cielos despejados y con temperaturas que superarán los 15 grados, debido a que la comunidad está bajo una influencia anticiclónica.

Pazo de Raxoi, consistorio de Santiago de Compostela

Sin embargo, la situación de sol durará poco. La ciudad alternará cielos muy nublados con momentos de nubes y claros, con precipitaciones durante todos los días de la semana que darán comienzo esta misma noche.

Los termómetros para este lunes estarán entre los 9 y 17 grados, unas temperaturas normales para este periodo del año y sin valores que, en general, se mantendrán sin cambios a pesar de que oscilarán.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.