El sol durará poco en Santiago de Compostela, se prevén lluvias durante toda la semana

El primer lunes del mes de noviembre comenzó en Santiago de Compostela con cielos despejados y con temperaturas que superarán los 15 grados, debido a que la comunidad está bajo una influencia anticiclónica.

Sin embargo, la situación de sol durará poco. La ciudad alternará cielos muy nublados con momentos de nubes y claros, con precipitaciones durante todos los días de la semana que darán comienzo esta misma noche.

Los termómetros para este lunes estarán entre los 9 y 17 grados, unas temperaturas normales para este periodo del año y sin valores que, en general, se mantendrán sin cambios a pesar de que oscilarán.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.