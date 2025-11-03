El sol durará poco en Santiago de Compostela, se prevén lluvias durante toda la semana
La ciudad compostelana tendrá hoy cielos despejados a causa de un anticiclón que afecta a la comunidad. Sin embargo, durante toda la semana se prevén lluvias que darán comienzo esta misma noche
El primer lunes del mes de noviembre comenzó en Santiago de Compostela con cielos despejados y con temperaturas que superarán los 15 grados, debido a que la comunidad está bajo una influencia anticiclónica.
Sin embargo, la situación de sol durará poco. La ciudad alternará cielos muy nublados con momentos de nubes y claros, con precipitaciones durante todos los días de la semana que darán comienzo esta misma noche.
Los termómetros para este lunes estarán entre los 9 y 17 grados, unas temperaturas normales para este periodo del año y sin valores que, en general, se mantendrán sin cambios a pesar de que oscilarán.
En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.