La Xunta insta a Santiago a solucionar "cuanto antes" la situación del Parque de Bomberos

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha instado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a "intentar solucionar lo antes posible" la situación en el servicio de extinción de incendios, con denuncias de falta de personal y decisión del personal de no reforzarlos a través de horas extra.

El Parque de Bomberos de Santiago permanece inoperativo desde las 22:00 horas de ayer, y lo estará durante 24 horas. El parque cuenta con solo cuatro bomberos y un jefe de equipo de guardia para atender a todas las emergencias de la ciudad.

Una situación que ya se repitió este lunes, cuando el Parque de Bomberos cerraba por primera vez en más de un siglo de historia.

"El servicio de extinción de incendios corresponde a los ayuntamientos cuando superan los 20.000 habitantes y menos de 20.000 a las diputaciones", ha aseverado a preguntas de los periodistas en un acto en el Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña y que recoge Europa Press.

"Otra cosa es que la Xunta no mire para otro lado y se implique", sentenció Diego Calvo en alusiones a los consorcios provinciales. No obstante, ha insistido en que en el caso de Santiago hay que "llegar cuanto antes" a un acuerdo.

"La situación es preocupante, llevamos años esperando por la comarcalización del parque de bomberos de Santiago", ha recalcado para asegurar que la Xunta y la Diputación se comprometieron con la dotación y el mantenimiento, pero que no hubo avances durante la etapa de gobierno local socialista.

Ahora, ha emplazado a la nueva regidora a buscar una solución "cuanto antes por el bien de todos".