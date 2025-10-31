El Parque de Bomberos de Santiago vuelve a quedarse inoperativo durante 24 horas

Desde las 22:00 horas de ayer jueves 30 de noviembre, el Parque de Bomberos de Santiago de Compostela vuelve a quedarse sin dotación suficiente de bomberos durante 24 horas.

A través de un comunicado en redes sociales, los bomberos denuncian que la situación del lunes, donde el parque cerró por primera vez en la historia de la ciudad, se repite. Santiago se queda sin parque de Bomberos operativo por contar con solo cuatro bomberos y un jefe de equipo de guardia para atender a las emergencias que ocurran.

Con esta situación, el cuerpo se verá obligado a solicitar el apoyo del 112 para que movilice a otros parques de otras ciudades ante las emergencias que sufra la ciudad.

Un escenario que no es nuevo en la ciudad. El viernes de la semana pasada, por falta de personal, los bomberos de Santiago no pudieron atender a dos incendios que sucedieron a la vez en la ciudad, por lo que tuvieron que intervenir el GES de Brión y Padrón.

Los bomberos lamentan la situación "la seguridad no puede depender de la suerte ni de la distancia de otro parque", denuncian en el comunicado. "Los bomberos de Santiago seguimos cumpliendo con nuestra responsabilidad y sirviendo a los vecinos con profesionalidad y entrega, pero no podemos hacer más con menos", añaden.

La situación se suma a la de los policías locales de Santiago que decidieron en la madrugada de ayer en una asamblea, y por unanimidad, secundar lo adoptado por los bomberos y no hacer horas extra de forma voluntaria para reforzar los turnos.

Esta decisión tiene lugar después de que el gobierno local y organizaciones sindicales de CC.OO, UGT y CIG acordasen este miércoles encauzar las conversaciones sobre las reivindicaciones de ambos cuerpos a través de una mesa de negociación, que se acordará un orden del día para la fecha de su celebración.