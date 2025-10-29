Unos 500 taxistas gallegos se manifiestan en Santiago contra los VTC: "Nos quieren destruir"

Unos 500 taxistas gallegos se manifiestan en Santiago contra las VTC: "Nos quieren destruir"

Esta mañana más de 500 taxistas procedentes de las cuatro provincias de Galicia rodearon la sede de la Xunta de Galicia, en San Caetano, para denunciar la actuación de vehículos VTC que operan de forma ininterrumpida e ilegal en nuestra comunidad.

La manifestación fue convocada por el sector de taxis de Vigo. El punto de partida fue desde el Polígono do Tambre de la ciudad compostelana y se prolongó en una ruidosa hilera de más de medio centenar de taxis hasta San Caetano.

Los vehículos VTC solo pueden realizar viajes interurbanos, es decir, se puede viajar de Santiago a Coruña, pero no desde plaza Galicia a otro punto de la capital gallega. Los taxistas denuncian que no se está cumpliendo esto.

"Ellos únicamente pueden realizar trayectos interurbanos, es lo que dice su licencia, no pueden realizar trayectos dentro del propio municipio y esto es a lo que se están dedicando todo el rato", relata Borja Rodríguez, taxista de Vigo.

"Os últimos datos que nos facilitou o Concello de Santiago indican que teñen arredor de 100 denuncias postas. Se ao final a súa tarxeta lles permite só servizos interurbanos e están traballando aquí en urbano,e as sancións non chegan a tramitarse ou se perden polo camiño, é normal que sigan operando", denuncia Miguel Ángel Mera, taxista de Santiago.

Taxista manifestándose esta mañana en San Caetano Quincemil

Los taxistas también alegan que no existe "ningún vacío legal" y que la Xunta de Galicia es la encargada de aprobar estas autorizaciones interurbanas.

"Los servicios urbanos son para los concellos y no hay ninguno que tenga una ordenanza VTC. Sin embargo, están haciendo servicios urbanos a diario e ininterrumpidamente y los concellos no dan abasto", manifiesta Ángel Rodríguez, taxista en Vigo.

De esta forma, solicitan que no se concedan nuevas autorizaciones VTC a aquellas empresas que operen de forma irregular en Galicia, realizando servicios urbanos sin la correspondiente autorización.

Desde el colectivo de los taxistas mencionan especialmente a las empresas procedentes de Madrid, cuya actividad está generando una importante pérdida económica en el sector gallego.

"Hay que tener en cuenta que sus impuestos van a Holanda o a Luxemburgo, no tributan aquí", comenta Borja.

Taxistas procedentes de toda Galicia se manifestaron hoy en Santiago Quincemil

Ante una posible elección económica por parte de los consumidores de los VTC frente a los taxis, remarcan que sus tarifas están fijadas tanto por el Concello como por la Xunta.

"En Vigo la semana pasada llovió y hubo mucho trabajo. Un trayecto normal de Vigo a Baiona, por ejemplo, anda por treinta y pico euros. Si buscabas en una aplicación de Uber, que está trabajando de manera ilegal en Vigo, el trayecto subía a sesenta y pico euros. Si el consumidor quiere ir en VTC, es decisión de cada uno, pero que tenga en cuenta que juegan mucho con la demanda y con el precio", comenta Borja.

También exigen que se revoquen las autorizaciones VTC otorgadas a empresas que hayan presentado datos fiscales o direcciones falsas y que se prohíba a sus titulares recibir nuevas autorizaciones en el futuro.

"Ha habido unas cuantas autorizaciones que la Xunta ha otorgado con direcciones fiscales y con dirección de Galicia falsas, y eso no se puede permitir. Se denunció y en un plazo de 48 horas, de repente, les editaron la dirección y listo. Con nuestro visado de transporte, a veces se demoran tres o cuatro meses y no podemos trabajar en ese plazo de tiempo", denuncia Ángel. "Nos quieren destruir y no sé qué están haciendo las administraciones".

También demandan que se retiren las autorizaciones VTC a aquellas empresas que acumulen tres o más denuncias por realizar servicios urbanos ilegales.

El pasado viernes, Juan Carlos Sambad, taxista de Coruña, denunció ante la comisaría que un vehículo VTC operaba de forma ilegal en la ciudad. "Ellos tienen que llevar constantemente la matrícula azul y las van cambiando", explica, "el viernes me encontré a un VTC que operaba con una matrícula blanca, entré en el registro de matrículas de la DGT para confirmarlo y así fue. Fui a denunciarlo y desde la Guardia Civil me dijeron que como estaba fuera de servicio la puede cambiar por la matrícula blanca."

Los taxistas exigen que la Xunta gestione con las aseguradoras la desvinculación de la valoración de los VTC respecto a la de los taxis, evitando que los siniestros de las primeras incrementen los costes del seguro del taxi gallego.

Los taxistas prevén que las movilizaciones sigan en el futuro si no hay soluciones. "Do taxi viven moitas familias. O servizo público en xeral, deberíamos coidalo e non privatizar todo", sentencia Miguel Ángel.