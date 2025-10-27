Confirmada la absolución de un hombre acusado de agredir a otro a la salida de un bar en Noia (A Coruña)

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la absolución de un hombre acusado de agredir a otro a la salida de un bar en Noia, confirmando así la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Los hechos tuvieron lugar en la noche del 17 al 18 de agosto del 2021.

El tribunal rechaza el recurso presentado por la defensa, que alegaba un error en la valoración de la prueba, al entender que la resolución de la Audiencia "recoge razonamientos objetivos y coherentes, en absoluto irracionales, que no contravienen las máximas de experiencia ni omiten razonamiento respecto a la prueba practicada".

La sentencia no es firme, ya que todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.