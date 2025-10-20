Los trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago se movilizan en defensa de sus trabajos

Los trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro secundaron este lunes la huelga convocada por la CIG en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un centenar de empleados de asistencia en tierra y por el cierre de la base que la compañía irlandesa mantiene en la capital gallega.

Durante toda la jornada se registraron paros y concentraciones en la terminal, donde los empleados denunciaron la "falta de compromiso" de la aerolínea y exigieron que se mantengan los puestos de trabajo en Galicia.

Además, el paro se extendió parcialmente, entre las 12:00 y las 15:00, a otras empresas del aeropuerto y sus alrededores, como servicios de parking o alquiler de coches.

El ERE y el cierre de la base dejarán sin empleo directo a un centenar de trabajadores y obligarán a otro centenar de tripulantes de cabina a ser reubicados en otras terminales.

La medida ha generado una fuerte preocupación en el sector aéreo gallego, ya que Ryanair había suprimido también vuelos a Vigo, Tenerife Norte, Asturias, Valladolid y Jaén, alegando las "elevadas tasas de Aena".

Desde el sindicato aseguran que continuarán las movilizaciones si la empresa no reconsidera su decisión y reclaman al Ayuntamiento de Santiago y a la Xunta de Galicia que "se impliquen activamente" para defender el empleo y la conectividad aérea de Galicia.