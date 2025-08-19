Patrulla de la Policía Nacional. Policía Nacional

Detenido un menor de edad en Santiago de Compostela por provocar varios incendios

Fiscalía ha ordenado su ingreso en un centro de internamiento de menores tras haber provocado varios fuegos en las zonas de Vidán y A Rocha

La Policía Nacional y la Policía Local de Santiago de Compostela han detenido a un menor de edad como presunto autor de varios incendios. Los agentes le intervinieron al joven, que ha ingresado en un centro de menores, dos mecheros.

Los agentes intensificaron las patrullas tanto en Santiago de Vidán como en A Rocha tras detectarse varios fuegos los días 7 y 17 de agosto. Fruto de esta presencia policial y de la colaboración ciudadana, se detuvo a un menor de edad que reside en la zona.

El joven está acusado como presunto autor de los delitos de incendio investigados y le fueron intervenidos dos mecheros.

Los siete fuegos detectados afectaron a una superficie aproximada de  1,36 hectáreas. El servicio forestal de extinción de incendios y los bomberos colaboraron en su extinción.

Concluidas las diligencias policiales, el detenido ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores de A Coruña, quien ha ordenado su ingreso en un Centro de Internamiento de menores.

Los incendios calcinan Galicia

Galicia vive su peor ola incendiaria tras la sufrida en 2006, cuando los fuegos calcinaron 95.000 hectáreas. La provincia de Ourense, sin embargo, tiene actualmente varios focos activos y pese a que la situación "va un poquito mejor" según la Xunta, el número de hectáreas arrasadas por las llamas sigue creciendo y ya se sitúa en las 72.000.

El incendio de Larouco, de hecho, es ya el mayor de la historia de Galicia desde que hay registros tras sobrepasar las 20.000 hectáreas. El fuego de Chandrexa de Queixa ha calcinado 17.500 hectáreas, el de Oímbra 15.000 y el de A Mezquita, 10.000.