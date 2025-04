"Que seas maricón me da igual": Insultos homófobos en la Liga da Costa en Muros (A Coruña)

Este sábado en un campo de fútbol de Muros (A Coruña), el Eleuterio Balayo, perteneciente a la segunda regional de la Liga da Costa, se dio un suceso lamentable contra un jugador que denuncia que ha recibido insultos homófobos.

Quincemil Una madre denuncia acoso a su hija de 13 años cuando arbitraba un partido de fútbol en A Coruña

Concretamente el afectado es Iker Lado, un joven de 25 años de Esteiro que se encontró involucrado en esta desagradable situación en el encuentro disputado ayer contra el CD Muros en el que todos los jugadores tienen entre 18 y 30 años.

Precisamente uno de los jugadores del equipo contrario se dirigió a él con las siguientes palabras: "Iker que tú seas maricón a mí me da igual y si lo eres y te gusto a mí me gustan las mujeres", cuenta.

La primera vez que recibió este ataque verbal reconoce que al parecer no lo escuchó nadie, a pesar de que apunta que el otro jugador lo dijo en voz alta mientras se disputaba el partido.

A continuación, todo estalló en el descanso cuando se dirigían a los vestuarios ya que su contrincante le dirigió la misma frase, esta segunda vez presenciada por más gente de los clubes y público.

Tras lo sucedido, Lado decidió denunciar lo vivido en sus redes sociales, donde pone nombre y número de camiseta al culpable de estos hechos. "Si, en el año 2025 hay quien sigue creyendo que el fútbol es un espacio donde el odio no puede quedar impune. Nadie en ningún deporte debería tener que tragar con actitudes cobardes y repugnantes disfrazadas de "calor del partido", explica en un post.

El jugador asegura que es la primera vez que le ocurre algo así jugando al fútbol desde que empezó de niño a los seis años. "Pienso que mirar para otro lado y callar sería ser cómplice, no me ofendió lo que me dijo, que para él eran insultos, me ofende la ignorancia, la cobardía y el oído disfrazado de carácter competitivo", denuncia en su comunicado.

"Medidas oportunas y contundentes sin miedo ni amiguismos"

Lado en su post da las gracias a sus propios compañeros por el apoyo tras lo sucedido e incluso también a los jugadores del mismo equipo del joven que le atacó verbalmente llamándole "maricón".

Sobre ellos cuenta que ha recibido mensajes de apoyo en las últimas horas y que hasta el entrenador contrario y más representantes del CD Muros desde que se enteraron de los hechos en el descanso le brindaron su apoyo e incluso llegaron a proponer que el partido no continuase.

"Espero que el CD Muros, un club histórico de la Liga da Costa del que su presidente entró en nuestro vestuario a disculparse y decir que eso no identificaba al equipo, tome las medidas oportunas y contundentes sin miedo y sin amiguismos porque de no hacer nada sería un paso atrás", sentencia Lado.