Santiago creará una comisión para determinar el modelo de gestión del parking de praza de Galicia

La junta de gobierno local de Santiago ha aprobado este lunes constituir una comisión de estudio para analizar la forma "más sostenible y eficiente" de gestionar los aparcamientos de praza de Galicia y la praza de Vigo.

Así lo ha señalado la portavoz del ejecutivo, Míriam Louzao, que ha recordado que el gobierno local manifestó públicamente y en diversas ocasiones que tenía la intención de "asumir a xestión directa" de ambos aparcamientos.

Así, la junta de gobierno ha aprobado la propuesta de creación de esa comisión que determinará el modelo de gestión del aparcamiento de praza de Galicia, que está en régimen de concesión hasta el 30 de junio de este año, y del de praza de Vigo, cuya concesión termina en octubre de 2026.

La comisión estará presidida por la alcaldesa o el miembro de la Corporación en quien delegue y estará integrada por los representantes de todos los grupos municipales. Una vez constituida, se podrá requerir asesoramiento técnico tanto de personal municipal como externo. Finalmente, será el Pleno el que defina el modelo de gestión.

Por su parte, el concejal de Mobilidade, Xan Duro, ha señalado que con una concesión a 50 años como la actual, "o Concello non tén ningunha marxe de manobra sobre as instalacións", mientras que con ubna gestión directa "sí poderían ser utilizadas para poñer en marcha diferentes medidas en favor dos residentes ou do tecido comercial".