El Concello de Santiago anuncia que se precintarán más viviendas turísticas ilegales

El concejal de Urbanismo de Santiago de Compostela, Iago Lestegás, ha asegurado que seguirán actuando ante las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales para "protexer a legalidade urbanística" con medidas como "o corte de subministración básica (auga e luz) ou a imposición de sancións" y ha avanzado que habrá más precintos, después de los realizados la semana pasada en un edificio de la rúa do Espírito Santo, que está incluida en el ámbito del Plan Especial da Cidade Histórica, donde no están permitidos este tipo de alojamientos.

A preguntas de los medios sobre unas imágenes de este fin de semana en las que se puede ver a varias personas portando mochilas saliendo del edificio, Lestegás ha señalado que la Policía acudió al lugar "en cinco ocasiones" el sábado y no detectó "a presenza de persoas no edificio".

El responsable de Urbanismo ha incidido en que las administraciones tienen la obligación de poner en conocimiento de las autoridades judiciales cualquier quebrantamiento de precinto que se pueda producir. "Imos poñer en coñecemento de Fiscalía o que temos". Lestegás ha explicado que aunque no tienen un parte policial indicando que se produjo ese quebrantamiento, "consideramos que si que debemos poñer isto en coñecemento da Fiscalía para que as autoridades xudiciais o valoren".

Preguntado sobre las declaraciones del portavoz del PP local, Borja Verea, en las que afirmaba que "no se puede convertir a los vecinos en inquisidores en busca de viviendas de uso turístico", Lestegás ha lamentado que el líder popular "reproduce o argumentario das asociacións de propietarios". El edil ha insistido en que los vecinos "denunciaron porque o estimaron oportuno e o deber de vixilancia do Concello non é incompatible co dereito dos veciños a denunciar ou alertar do desenvolvemento de calquera actividade ilegal".

En este sentido, el concejal ha asegurado que le "sorprenden" las declaraciones de Verea, ya que las considera "incoherentes co que fai o PP noutros sitios".

"En Ibiza, o goberno do PP ten instado aos veciños a denunciar os pisos ilegais, ten agradecido a súa cooperación e ten reclamado colaboración para aportar probas; en Madrid, onde non goberna o BNG, o alcalde dixo en xuño que lles parece moi ben que aqueles que identifiquen pisos turísticos que non estean na legalidade o poñan en coñecemento do Concello e publicou unha lista de establecementos con licencia; a Xunta de Andalucía pediu a colaboración vecinal e abriu en maio un buzón online para que os veciños denuncien pisos turísticos ilegales", ha alegado Lestegás. "Pregúntome que credibilidade pode ter o portavoz do PP de Santiago cando nin siquera sabe o que está facendo o seu partido nesta materia noutros lugares con esta misma problemática", ha reprochado.