Lo que la piel no se atreve a decir
Una reflexión sobre cómo los tatuajes convierten el cuerpo en un idioma y sobre cómo los sentimientos encuentran el camino hacia la tinta
Hay gente que habla con la boca. Y hay gente que necesita la piel.
Durante mucho tiempo pensé que un tatuaje era tinta introducida unos milímetros bajo la epidermis. Una aguja, un dibujo, una frase, una fecha, un nombre. Ahora creo que, muchas veces, es algo bastante más íntimo: una conversación que nunca supimos mantener.
Porque la piel tiene una ventaja brutal sobre las palabras: no necesita explicarse.
Puedes tatuarte una fecha y nadie tiene por qué saber qué ocurrió aquel día. Un nombre puede contener una ausencia. Un animal, un miedo. Una canción, una época. Tres números pueden parecer insignificantes para cualquiera y guardar una vida entera para quien los lleva.
Los demás ven tinta.
Tú sabes lo que hay debajo.
Vivimos intentando enseñar quiénes somos y, al mismo tiempo, protegiéndonos para que nadie llegue demasiado adentro. Elegimos nuestra ropa, nuestra música, nuestros lugares, nuestra manera de comportarnos. Construimos constantemente una versión visible de nosotros mismos. Pero siempre quedan habitaciones cerradas.
Miedos. Deseos. Personas. Pérdidas. Promesas. Momentos que nos cambiaron y que jamás conseguimos explicar correctamente.
Entonces aparece la piel.
Esa frontera que nos separa del mundo y que, paradójicamente, termina contando lo que sucede detrás de ella.
Por eso algunos tatuajes son mucho más que estética. Son una manera de convertir lo invisible en materia. De darle un lugar físico a algo que solamente existía dentro.
Hay quien lleva el nombre de alguien que murió. Quien marca el nacimiento de un hijo. Quien guarda una frase que le sostuvo cuando todo se derrumbaba. Quien tatúa una coordenada porque allí ocurrió algo que todavía le cuesta pronunciar.
Y también está quien se tatúa simplemente porque le gusta.
También eso habla de nosotros. Nuestros gustos, nuestras obsesiones, nuestros impulsos y hasta nuestras decisiones absurdas forman parte de quienes somos. No todo necesita esconder una tragedia para tener valor.
Pero existen tatuajes que son habitaciones cerradas.
Preguntas qué significa ese pequeño símbolo en una muñeca.
—Nada especial.
Y a veces significa demasiado.
Resulta curioso: alguien puede soportar durante horas una aguja atravesándole la piel y no ser capaz de aguantar treinta segundos contando por qué necesitaba aquel dibujo.
Quizá porque una aguja duele en un lugar concreto.
Las palabras pueden doler en todas partes.
Ahí encuentro la verdadera dimensión psicológica del tatuaje. En ocasiones convertimos nuestro cuerpo en un idioma privado. No necesariamente para que otros lo entiendan, sino para entendernos nosotros.
Aquí amé.
Aquí perdí.
Aquí tuve miedo.
Aquí fui feliz.
Aquí alguien me cambió.
Aquí sobreviví.
Y el cuerpo termina convertido en un mapa de lugares que no existen en ningún atlas.
Puedes mirar un brazo cubierto de tinta y creer que contemplas dibujos cuando quizá estás viendo veinte años de una vida.
Además, los tatuajes tienen algo despiadado: permanecen mientras nosotros cambiamos.
Lo que te tatuaste a los veinte continúa contigo a los cincuenta, aunque ya no seas aquella persona. El amor puede terminar y el nombre permanece. Una amistad desaparece y la fecha continúa allí. Alguien muere y su rostro sigue envejeciendo sobre nuestra piel.
Somos nosotros quienes cambiamos alrededor de la tinta.
Por eso un tatuaje antiguo puede convertirse en una fotografía extraña de quien fuimos. A veces lo miramos con orgullo. Otras con ternura. Otras pensamos quién demonios era aquel tipo que decidió hacerse aquello.
Pero también éramos nosotros.
Hay algo todavía más profundo. Nuestro cuerpo es probablemente lo primero que recibimos al llegar al mundo y, sin embargo, pasamos media vida escuchando opiniones sobre cómo debería ser.
Demasiado gordo. Demasiado delgado. Demasiado viejo. Demasiado pequeño. Demasiado grande.
Siempre hay alguien dispuesto a explicarnos nuestro propio cuerpo.
Hasta que un día alguien toma una decisión:
Este cuerpo es mío.
Y escribe sobre él.
Quizá por eso algunos tatuajes son también una forma de recuperar territorio. No buscan provocar ni gustar. Simplemente dicen: aquí decido yo.
Y después están los dolores que no pueden señalarse con el dedo.
Si te rompes un brazo existe una radiografía. Si te haces una herida, existe sangre. Pero hay pérdidas, miedos y golpes emocionales para los que no existe ninguna prueba visible.
A veces la tinta les proporciona un lugar.
Aquí.
Está aquí.
Tú quizá no puedas comprenderlo.
Yo sí.
Y basta.
Por eso tampoco deberíamos exigir siempre una explicación. Que podamos ver un tatuaje no significa que tengamos derecho a conocer lo que contiene.
No todo lo visible está disponible.
Quizá esa sea su contradicción más hermosa: enseñar y esconder al mismo tiempo.
Te muestro la puerta.
La llave continúa siendo mía.
Con los años, además, la piel cambia. Se arruga, pierde tensión, envejece. Y la tinta envejece con ella. Me parece hermosa la imagen de un cuerpo anciano lleno de tatuajes porque entonces ya no estamos mirando decoración.
Estamos mirando una biografía.
Cada dibujo pertenece a un tiempo. Cada fecha tuvo un rostro. Cada palabra tuvo una razón.
Y quizá alguien pregunte:
—¿Y este?
Y durante unos segundos aquella persona volverá a tener veinte años.
Porque también las personas nos tatúan sin utilizar agujas.
Un «te quiero». Un «me voy». Un «no vales para esto». Un «estoy orgulloso de ti». Un abandono. Un abrazo.
Todos llevamos frases escritas por otros que nadie puede ver.
Quizá por eso algunas veces necesitamos escribir las nuestras encima.
Como una respuesta.
A una persona. A una pérdida. A una época. A nosotros mismos.
Hay sentimientos que jamás encuentran el camino hasta la boca.
Pero llegan perfectamente hasta la piel.
Y allí se quedan.
Los demás ven tinta.
Nosotros sabemos lo que hay debajo.