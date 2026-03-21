El día que Internet empezó a devorarse a sí mismo
Una reflexión del comunicador Jesús Suárez sobre la (rápida) evolución de Internet
Hubo un tiempo —hace literalmente un suspiro en términos históricos— en el que buscar algo en Google era como entrar en una biblioteca caótica pero viva. Escribías una duda, aparecían diez enlaces, abrías varios, comparabas, desconfiabas, cerrabas uno porque parecía escrito por un becario con prisa, te quedabas en otro porque sonaba a alguien que sabía de lo que hablaba. El conocimiento no era instantáneo ni perfecto, pero estaba sostenido por miles de páginas, medios, blogs y foros que sobrevivían —malamente, pero sobrevivían— gracias a tus clics.
Ahora preguntas… y la respuesta ya está ahí arriba.
Directa. Resumida. Sin esfuerzo.
Y, sobre todo, sin necesidad de salir de la página.
Ese pequeño detalle está cambiándolo todo. Porque si la duda ya queda resuelta en dos párrafos impecables, ¿para qué entrar en ninguna web? ¿Para qué perder tiempo navegando, soportando banners, vídeos automáticos o textos interminables si alguien ya ha hecho el trabajo sucio por ti?
No haces clic.
Y sin clics no hay visitas.
Sin visitas no hay ingresos.
Sin ingresos no hay páginas.
Así, una a una, empiezan a apagarse las luces de los lugares que durante décadas sostuvieron el conocimiento práctico de internet: tutoriales, comparativas, blogs especializados, prensa técnica, comunidades de usuarios. Todo aquello que no tenía glamour pero sí utilidad.
Internet se está quedando sin gente que escriba para personas.
Y aquí aparece la paradoja más inquietante de todas: la inteligencia artificial necesita exactamente ese contenido humano para existir. Ha aprendido leyendo esas páginas. Se alimenta de ellas. Las destila, las comprime y las devuelve empaquetadas… mientras reduce drásticamente el tráfico hacia las fuentes originales.
Es un sistema que consume su propio suelo fértil.
Funciona mientras queda algo que absorber. Después, empieza a girar en vacío.
Si desaparece la producción constante de contenido independiente —o se encierra tras muros de pago, o se vuelve irrelevante económicamente— la IA tendrá cada vez menos material nuevo, menos matices, menos experiencias reales. Empezará a reciclar lo ya existente, a repetir patrones, a parecer informada cuando en realidad solo está reorganizando recuerdos antiguos.
Un conocimiento que no se renueva acaba siendo eco.
Pero hay algo aún más sutil y peligroso: la uniformidad. Antes, buscabas cualquier cosa —desde “mejor cámara para viajar” hasta “cómo arreglar una persiana”— y encontrabas opiniones dispares, enfoques opuestos, soluciones creativas o directamente absurdas. En ese caos estaba la riqueza.
Ahora recibes una respuesta única con apariencia de consenso.
Menos ruido, sí.
Pero también menos diversidad.
Menos fricción intelectual.
Menos posibilidad de descubrir algo inesperado.
Y, sobre todo, menos rastro humano. Porque cuando una web se equivoca sabes quién lo hace. Cuando una IA se equivoca, el error queda suspendido en ninguna parte, sin rostro y sin consecuencias claras.
No se trata de demonizar la tecnología. La comodidad es irresistible, y la velocidad también. El problema es que estamos sustituyendo un ecosistema abierto —imperfecto, contradictorio, pero vivo— por una capa de respuestas instantáneas que lo está asfixiando silenciosamente.
Lo más inquietante es que no lo percibimos como una pérdida, sino como una mejora.
Menos tiempo.
Menos esfuerzo.
Menos decisiones.
Hasta que un día descubramos que ya no queda casi nada detrás de la respuesta.
Tal vez el futuro de la red no sea una conversación global, sino un único interlocutor educado, eficiente y omnipresente, construido a partir de millones de voces que poco a poco dejaron de hablar porque nadie volvía a escucharlas.
Y cuando el silencio sustituya al ruido, entonces entenderemos lo que hemos perdido.