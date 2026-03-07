ES NOTICIA:
Territorio Activa

Territorio Activa

Opinión Territorio Activa

El deporte también se decide en los despachos

Un texto de la gerente del Clúster gallego de la Industria del Deporte con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer

Publicada

Cada 8 de marzo, o deporte súmase á conversación global sobre igualdade. Vemos campañas, camisetas conmemorativas e mensaxes institucionais. Pero máis aló da superficie, convén facerse unha pregunta incómoda: quen toma realmente as decisións no deporte?

Porque se algo evidencian os datos é que o talento feminino está, pero o poder segue sen estar repartido.

Segundo o III Barómetro de ADESP, a presenza feminina nas secretarías xerais e xerencias das federacións sitúase en torno ao 39% nas nacionais e supera o 50% nas autonómicas. É dicir, as mulleres están, xestionan, coordinan, sosteñen estruturas. Con todo, cando miramos ás presidencias das federacións nacionais, a cifra cae até un 1,5%. O máximo nivel de decisión continúa practicamente pecho. A foto cambia radicalmente cando se trata de ocupar o despacho principal.

Como exdeportista profesional diría que o panorama mellorou bastante, aínda recordo cando era a única nena do equipo galego infantil de vela, e tiña que acudir ás regatas soa, sen poder compartir nin vestiario nin habitación con ningunha compañeira. Esta situación, polo menos en vela, foi aos poucos cambiando e cada vez hai máis nenas nos primeiros postos da clasificación. Non obstante, vinte e cinco anos despois, agora, acudo soa a moitas reunións de traballo.

A inmensa maioría das entidades do sector coas que tiven contacto están lideradas por homes.

Este dato non é anecdótico: é estrutural. E revela un teito de cristal especialmente groso no deporte, un sector que paradoxalmente se asocia a valores como o mérito, o compañeirismo e a superación, pero que até non fai tanto estivo reservado unicamente aos homes.

Hai uns meses, abrimos a Business Factory Sport, un proxecto que facemos desde o Clúster en convenio co Igape. O obxectivo é axudar a emprender e a xerar proxectos do sector do deporte e o benestar en Galicia. Das máis de 60 propostas que recibimos na convocatoria e que revisamos, apenas unhas poucas estaban lideradas por mulleres.

Esta historia non é excepcional. É silenciosa. E é frecuente.

O paradoxal é que o propio mercado deportivo está a enviar unha mensaxe moi distinta. O deporte feminino de elite, segundo o informe "Women in Sports Landscape 2025", crece a un ritmo do 25% interanual e superou os 2.150 millóns de euros de facturación en 2025. No ámbito do fitness, que factura máis de 1.600 millóns anuais en España, as mulleres representan o 56,7% da base de clientes. A demanda ten rostro feminino. A práctica deportiva ten rostro feminino. Pero o liderado segue tendo, maioritariamente, outro rostro.

E cando as oportunidades non se distribúen de forma equilibrada, o sistema perde talento. Perde diversidade na toma de decisións. Perde capacidade de entender ao seu propio mercado.

O deporte demostrou ser capaz de transformarse: profesionalizou competicións, incorporou tecnoloxía ou internacionalizou a súa industria. Agora ten pendente outra modernización menos visible pero igual de estratéxica: abrir de verdade os espazos de poder e de emprendemiento ás mulleres que xa están a soster o sector.

Este 8 de marzo, a mensaxe debería ser claro: o futuro do deporte tamén se decide nos despachos. E eses despachos non poden seguir tendo a porta entreaberta para unhas e completamente aberta para outros.

