Vivir cuesta casi todo el sueldo: ¿cómo planificar cuando lo “esencial” ya se come el 70%?

Siete de cada diez euros se van en lo esencial: vivienda, comida y suministros dejan poco margen para vivir con tranquilidad

La economía del día a día

Imaginemos una pareja que vive en A Coruña.

Dos salarios medios. Una hipoteca o un alquiler. Compra semanal, luz, gas, seguro del coche, impuestos municipales, transporte, algún café fuera, una suscripción para ver series, el gimnasio al que prometieron ir más este año.

Nada extraordinario. Nada lujoso. Vida normal.

Ahora pongamos números.

El Informe de Gastos del Consumidor 2026 estima que un hogar español destina entre 21.338 y 22.538 euros al año a cubrir gastos básicos, dependiendo de si vive con hipoteca o de alquiler. Eso supone alrededor del 65% del salario si hay hipoteca y más del 68% si se vive de alquiler.

Siete de cada diez euros. Solo para lo imprescindible.

Y en algunas provincias el margen es todavía menor. En territorios como Baleares o Málaga, el esfuerzo destinado a gastos esenciales roza o supera el 90% del salario neto de una pareja.

No hablamos de caprichos. Hablamos de vivir.

La vivienda, el gran protagonista

La vivienda es el eje sobre el que gira todo el presupuesto familiar.

Con hipoteca, el pago medio anual ronda los 9.585 euros, más unos 1.260 euros de comunidad. En alquiler, la cifra sube a unos 12.044 euros al año.

En ambos casos, más de la mitad del gasto esencial está ahí.

Cuando más del 50% del presupuesto es rígido, cualquier subida en energía, alimentación o transporte impacta directamente en la estabilidad financiera. El margen de maniobra se reduce.

Después de la vivienda, el resto no es pequeño, simplemente está más repartido.

La cesta de la compra supera los 4.000 euros anuales por hogar. La electricidad y el gas suman más de 1.200 euros al año. A eso se añaden transporte, seguros, impuestos locales y partidas cotidianas como ropa, ocio o plataformas digitales, que en conjunto superan los 2.200 euros anuales.

Mes a mes pueden parecer asumibles. El problema aparece cuando se observa la suma anual.

Y ahí surge una realidad incómoda: muchas familias no saben con exactitud cuánto les cuesta vivir al año.

Planificar no es recortar, es decidir

Desde la AEPF insistimos en una idea sencilla: la planificación financiera no consiste en vivir restringido.

No es eliminar el ocio ni renunciar a proyectos. Tampoco es vivir con miedo al gasto.

Es entender cómo está construida tu economía doméstica.

En términos prácticos, alrededor del 70% del consumo de un hogar suele corresponder al llamado consumo esencial: vivienda, alimentación, suministros, transporte, seguros. Es el gasto estructural, el que no desaparece, aunque queramos.

El 30% restante es más flexible. Y ahí es donde realmente existe capacidad de decisión.

Cuando se analiza el presupuesto desde esta perspectiva, cambia el enfoque. Se deja de perseguir pequeños gastos aislados y se empieza a revisar la estructura completa: qué es fijo, qué es revisable, qué puede optimizarse y qué debe priorizarse.

El margen no siempre es amplio. Pero existe. Y bien gestionado, marca la diferencia.

No es solo cuestión de ingresos

Es tentador pensar que el problema es exclusivamente salarial. Y, sin duda, los ingresos importan. Pero la gestión también.

Dos hogares con ingresos similares pueden vivir situaciones muy distintas:

Uno sin fondo de emergencia, ajustado cada mes y vulnerable ante cualquier imprevisto.

Otro con previsión, ahorro sistemático y objetivos definidos.

La diferencia no está en la suerte. Está en la organización.

Planificar implica saber cuánto cuestan realmente los gastos fijos, prever imprevistos y decidir de forma consciente qué parte del ingreso se destina al ahorro antes de que el consumo lo absorba todo.

No elimina la incertidumbre económica, pero reduce la vulnerabilidad.

Una pregunta para cerrar

Si mañana sube el alquiler, el tipo de interés o la factura eléctrica, ¿tu economía doméstica tiene margen?

Si la respuesta es “no estoy seguro”, ese es el punto de partida.

En un entorno donde vivir cuesta cada vez más, la planificación financiera deja de ser una recomendación técnica para convertirse en una herramienta de estabilidad emocional y familiar.

Porque no se trata solo de llegar a fin de mes. Se trata de vivir con tranquilidad.

Y eso, hoy más que nunca, empieza por planificar.