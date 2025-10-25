El pasado 1 de octubre, los propietarios del Polígono de Carballo culminaban la constitución de la primera Entidad de Conservación, Gestión y Modernización (ECOXEM) de Galicia.

Las ECOXEM son la nueva figura creada por la Ley 3/2022 de áreas empresariales de Galicia para la gestión de los polígonos industriales de nuestra comunidad autónoma. Hasta ahora, los distintos parques empresariales gallegos recurrían a tres fórmulas para su gestión: asociaciones de empresarios, entidades urbanísticas de conservación o comunidades de propietarios. Este último modelo era el que venía funcionando en Carballo desde el año 1991.

Sin embargo, ninguna de estas figuras fue concebida para gestionar una realidad tan compleja como es un parque empresarial y todas ellas tienen inconvenientes prácticos y limitaciones legales que generan problemas en el día a día del funcionamiento de un polígono. Conscientes de esta situación, desde la Federación Galega de Parques Empresariales (FEGAPE) se impulsó la creación de una figura específica que diera una respuesta eficaz a esta problemática. Demanda que finalmente se plasmó en la mencionada ley de áreas empresariales.

Las ECOXEM se configuran como entidades de derecho público sin ánimo de lucro, lo que les permite gestionar elementos comunes y servicios públicos de los polígonos, previo acuerdo con el Concello; así como acceder a nuevas vías de financiación, subvenciones e incluso programas europeos. Se trata de un avance significativo que facilitará la mejora de los servicios, equipamientos e infraestructuras de las áreas empresariales. No es un asunto menor: los parques empresariales concentran en torno al 50% del PIB gallego, y su correcta gestión y modernización resultan clave para la competitividad de las empresas y la atracción de nuevas inversiones.

Una apuesta por una infraestructura urbana y unos servicios de calidad.

Hoy el Polígono de Carballo acoge a más de 230 empresas, generando una facturación agregada superior a los 440 millones de euros y dando empleo directo a más de 3.000 personas. Convertirse en la primera ECOXEM de Galicia refuerza la imagen de Carballo como un municipio emprendedor y competitivo y lo dota de una herramienta de gestión que le permitirá enfrentarse a los retos que la digitalización, la sostenibilidad o la captación de talento suponen para sus empresas.

De cara a 2026, buscan reforzar este nuevo modelo de gestión certificarse con el sello “Polígono Empresarial de Calidad”, otorgado por la Coordinadora Española de Parques Empresariales y auditado por AENOR.

Este reconocimiento – que en Galicia sólo posee el polígono de Agrela – certifica la buena gestión, la calidad de las infraestructuras y servicios, la sostenibilidad y la implicación con el entorno, además del compromiso del parque empresarial con la mejora continua y la excelencia en su funcionamiento diario.

2027 inicio de las obras de ampliación del polígono.

Si el modelo de gestión del polígono está en transformación, también lo está su morfología física. El pasado mes de septiembre, el Consello de la Xunta aprobaba el Plan Estructurante de Ordenación del Suelo Empresarial (PEOSE) de su ampliación.

Esta intervención permitirá ampliar el polígono en más de 630.000 metros cuadrados, alcanzando el área empresarial en su conjunto una superficie de un millón ochocientos mil metros cuadrados. Sólo superado en el área metropolitana por el de Sabón con más de tres millones de metros cuadrados. Actualmente no existe suelo industrial disponible en Carballo y sólo las necesidades de suelo de las propias empresas del polígono superan los 80.000 metros cuadrados.

La inversión prevista ronda los 28 millones de euros y el calendario que manejan en la Consellería de Economía e Industria marca el inicio de las obras en 2027. Momento en que las empresas interesadas ya podrán adquirir el suelo, incluso empezar a urbanizar su parcela simultáneamente a las obras generales de urbanización.

Nuevo eje industrial metropolitano.

Con el definitivo despegue del puerto exterior, vivimos un momento en el que la geografía económica del área metropolitana también se está redefiniendo. Entre Arteixo, A Laracha y Carballo se está consolidando un nuevo eje industrial metropolitano, un corredor empresarial en torno a la autovía AG-55 que une a tres municipios con una misma visión: crecer de forma coordinada, sostenible y complementaria.

Arteixo con los polígonos de Sabón y Morás que superan los cuatro millones y medio de metros cuadrados de suelo empresarial; el puerto exterior transformado ya en un hub global de energías verdes, A Laracha tramitando la ampliación de su parque empresarial y, finalmente Carballo con Nauterra y su polígono en plena ebullición; juntos forman un ámbito territorial que puede convertirse en una de las zonas industriales más potentes del noroeste peninsular. La clave estará en la colaboración, en compartir infraestructuras, movilidad y proyectos que multipliquen las oportunidades.

Carballo, arraigo y visión de futuro.

El Polígono de Carballo es mucho más que un recinto industrial, es una pieza importante para futuro económico de A Costa da Morte y el área metropolitana coruñesa. Desde Carballo, con la constitución de la primera ECOXEM de la comunidad autónoma, se sigue apostando por una Galicia que crece desde lo local, con sentido de pertenencia, con equilibrio y con visión de futuro.