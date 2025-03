El Carnaval coruñés: una pasión que va más allá

El Carnaval coruñés (o Entroido coruñés) es mucho más que una festividad para mí, Jose Ángel Gago (La Paca). Es una parte esencial de mi vida, algo que comparto con mi familia y amigos cercanos, quienes saben lo profundamente que me marca esta celebración. Para que entendáis lo que realmente signica, voy a poneros un ejemplo: si me ofrecieran elegir entre tener 30.000 euros en mi cuenta bancaria o ser el Choqueiro del Año ni la imagen del Entroido, elegiría lo segundo, porque el dinero va y viene. El dinero se puede conseguir pidiendo un crédito a un banco o a un familiar. Sin embargo, vivir el Carnaval y ser parte de él es una experiencia única, algo que no se puede comprar.

El 28 de febrero se alinearon siete planetas, pero a mí ya se me han alineado tres: el primer premio en los Carnavales de A Coruña 2024, el título de Choqueiro de Monte Alto 2025, y, lo más impensable y difícil aún, ser la imagen del Entroido Coruñés. Amo el Carnaval. Lo vivo, lo disfruto, lo gozo y lo siento como una extensión de mi cuerpo. No sabría cómo vivir sin él, sin el humor que aporta. Soy consciente de que puedo gustar o disgustar a muchas personas, pero mi único objetivo es, 24-7-365, hacer sonreír a la mayor cantidad de gente posible, especialmente en estos tiempos difíciles donde parece que todo molesta.

En esta vida, hacer llorar a alguien es fácil, pero hacer reír es mucho más complicado. Yo solo quiero invitar a todo el mundo a que, durante unos días, se olvide de las penas y problemas. Que cojan lo que encuentren en casa, se disfracen, disfruten y contagien esa alegría a los demás. Que el Carnaval se propaga como si fuera un virus, de alegría, de risas, de disfrute. Entre todos, podemos intentar convertir el Entroido Coruñés en una esta tan importante a nivel nacional como lo es el Entierro de la Sardina.

A disfrutar del Carnaval, a vivirlo, a regalar sonrisas. ¡Qué nadie se quede sin

contagiarse de este maravilloso virus de alegría!