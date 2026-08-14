Neda (A Coruña) sin agua por la sequía en el río Belelle: "Una situación inédita en los últimos 60 años"

Los vecinos de Neda, en A Coruña, se están viendo afectados por el periodo de sequía, que ha reducido el caudal del río Belelle hasta el punto de que ha dejado de aportar agua a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del municipio. Como consecuencia, el suministro de agua potable permanece interrumpido en varios lugares, como Puntal de Arriba, A Silva, Fábrica do Monte, A Mourela, Escorial, Cruz do Pouso, Maciñeira, Roxal y buena parte de Casadelos.

El alcalde, Ángel Alvariño, confirma a Quincemil que se trata de la peor sequía que recuerdan en años: "Las circunstancias son inéditas. Esta sequía no se ha producido en los últimos 60 años y ha cambiado completamente las condiciones de abastecimiento. Por primera vez, el agua que viene de Belelle no entra en nuestros depósitos y, por tanto, tenemos que recurrir a alternativas".

Según señala el propio Concello en un comunicado, además el suministro alternativo procedente de Narón es intermitente debido al elevado consumo registrado en la línea, por lo que desde el pasado lunes resulta insuficiente para llenar el depósito que abastece a las zonas altas del municipio.

"Por eso hemos realizado actuaciones de emergencia. Una de ellas es una conexión mediante un bypass a través de Fene para abastecer zonas concretas de nuestro Concello, en colaboración con el municipio vecino, a través de O Puntal. La otra actuación afecta a la conexión con Narón, donde hemos conseguido que nos proporcionen agua para establecer un caudal importante desde las nueve de la mañana de hoy y disponer de más cantidad de la que estaba entrando hasta ahora", puntualiza el regidor.

Ante esta situación, desde este jueves se ha instalado un camión cisterna de 25 metros cúbicos en el entorno de Albarón para facilitar el acceso al agua a los vecinos afectados. Para aquellas personas que no puedan desplazarse hasta este punto, se ha puesto además en marcha un sistema de reparto de agua envasada.

Entre otras medidas, la administración local ha prohibido el uso de agua potable para llenar piscinas, realizar baldeos, regar jardines, lavar el coche en casa, etc. En definitiva, cualquier uso no esencial. Además, se ruega hacer un consumo responsable tanto en los hogares como en instalaciones públicas, como el albergue de peregrinos.

Necesidad de renovar la red municipal de abastecimiento

"Esperemos que llueva cuanto antes. Pero esto no se solucionaría únicamente con la lluvia. El cambio climático y esta situación que estamos sufriendo nos obligan a tomar conciencia y a hacer actuaciones de inmediato, pero también a enfocar las soluciones hacia el futuro", añade Ángel Alvariño.

En este sentido, el Concello ya ha contratado la construcción de un nuevo depósito de agua de 400 metros cúbicos, cuya ejecución está prevista de forma inmediata. Además, está previsto que a partir de septiembre la empresa adjudicataria comience la renovación de la red municipal de abastecimiento, que presenta numerosas fugas.

El objetivo es localizar y actuar sobre las zonas donde se producen esas pérdidas para optimizar el agua disponible y evitar que se pierda caudal. "Hay que buscar esas zonas concretas y optimizar todo el agua que sale de la red para que no se pierda una sola gota", señala el regidor.