Herido un pasajero al chocar un tren contra un árbol en el trayecto Ortigueira-O Vicedo

Una persona ha resultado herida este viernes después de que el tren en el que viajaba chocase contra un árbol durante el trayecto entre Ortigueira y O Vicedo. El suceso se produjo alrededor de las 17:20 horas, según confirman fuentes del 112 Galicia.

El impacto provocó daños en el cristal delantero del convoy. Como consecuencia del accidente, uno de los pasajeros sufrió heridas, en principio, en la zona de la cara y posiblemente en un ojo. Las primeras informaciones apuntan a que las lesiones podrían haber sido provocadas por los cristales desprendidos tras el golpe.

En el tren viajaban alrededor de 30 personas en el momento del incidente. Pese a los daños ocasionados por el impacto, el convoy pudo continuar la marcha hasta la estación de Ortigueira, donde se prestaría asistencia al pasajero herido.

Adif informó de la interrupción de la circulación entre Ortigueira y Viveiro debido a la caída de ramas de un árbol sobre la infraestructura ferroviaria, afectando a los trenes de ancho métrico que circulan por este tramo.