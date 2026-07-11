Un robo en la caseta de socorrismo de Vilarrube, en Valdoviño (A Coruña), deja la playa sin servicio

Imagen del interior de la caseta de socorrismo de la playa de Vilarrube después del asalto Cedida

La playa de Vilarrube, en Valdoviño (A Coruña), permaneció este sábado sin servicio de socorrismo después de que durante la noche se registrase un robo en la caseta utilizada por el personal de salvamento.

Según informó el Concello, los autores del asalto rompieron una de las ventanas del módulo de madera en el que los socorristas guardan buena parte del material de rescate, protección y comunicación, dejando al arenal sin los medios necesarios para prestar el servicio con normalidad.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, agentes de la Policía Local se desplazaron hasta la playa para inspeccionar la zona y recoger imágenes de los daños, que servirán para la denuncia que el Ayuntamiento presentará ante la Guardia Civil.

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, señaló que el robo impidió a los socorristas desarrollar su trabajo durante toda la jornada, motivo por el que el Concello decidió mantener la bandera roja en uno de los arenales con mayor afluencia del municipio.

Desde la administración local subrayan la gravedad de este acto vandálico, al considerar que compromete la seguridad de los bañistas y dificulta la atención ante cualquier posible emergencia en la playa.

Daños también en la playa de O Río

La noche dejó además otro episodio de vandalismo en el litoral de Valdoviño. En la playa de O Río, varias personas causaron daños en lascasetas de aseos situadas en el acceso de Lavacerido. Una de ellas quedó inutilizada después de que destrozasen sus puertas, mientras que en la otra forzaron el acceso.

El Concello ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de identificar a los responsables tanto del robo en la caseta de socorrismo de Vilarrube como de los daños ocasionados en los aseos de la playa de O Río.