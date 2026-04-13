Cuenta atrás para la nueva cubierta de A Malata en Ferrol, la mayor reforma del estadio en décadas

La transformación del estadio de A Malata entra en su fase decisiva. La Xunta de Goberno local ha aprobado la adjudicación de los servicios técnicos necesarios para la dirección de obra, la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud de la primera fase del proyecto de instalación de la cubierta del estadio municipal.

En concreto, los trabajos de dirección de obra y dirección de ejecución han sido adjudicados a la empresa Proyfe SL, mientras que la coordinación de seguridad y salud corresponderá a Atenea Seguridad y Medioambiente SAU.

El conjunto de estos servicios técnicos supera los 160.000 euros y será clave para el inicio de una actuación considerada estratégica para la ciudad.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha avanzado que "las obras de esta primera fase podrán comenzar en las próximas semanas", una vez finalicen los últimos trámites administrativos y se complete la preparación del inicio de los trabajos.

El proyecto global de la nueva cubierta está valorado en torno a los cuatro millones de euros, con una inversión principal de más de 3,2 millones en esta primera fase.

El plazo de ejecución previsto es de siete meses, y la actuación cuenta con financiación del ámbito autonómico a través de un convenio con la Consellería de Deportes, además de opciones de cofinanciación europea a través del Feder 2021-2027.

La intervención supone la mayor renovación del estadio desde su construcción y busca modernizar por completo su imagen, funcionalidad y condiciones de uso.

El proyecto se ejecutará en dos fases, con una planificación que permitirá mantener la actividad deportiva durante los trabajos.

La primera fase se centra en la estructura principal de la cubierta, que cubrirá aproximadamente el 85% del graderío en la zona exterior del recinto. La segunda fase, ya aprobada, actuará sobre la esquina sudeste del estadio y saldrá a licitación en los próximos días.

La nueva cubierta tendrá unas dimensiones de 181,75 por 121 metros, con un gran hueco interior de 134 por 73,6 metros. Estará realizada en chapa de acero prelacado específica para instalaciones deportivas y contará con acabado en color verde, integrándose en la estética del estadio.

Uno de los elementos más visibles será la incorporación de la rotulación del estadio con el nombre del club, con letras de gran formato sobre la propia cubierta, lo que permitirá una imagen completamente renovada del recinto desde el exterior.

Además de la estructura principal, el proyecto incluye actuaciones complementarias en el entorno del estadio. Se prevé la renovación de cerramientos, mejoras en acabados exteriores, pintura de elementos y la creación de nuevos itinerarios peatonales que conectarán A Malata con el pabellón polideportivo y el recinto ferial de FIMO.

También se contempla una reorganización de los accesos, con especial relevancia para la creación de un nuevo acceso rodado en la zona del aparcamiento suroeste, así como mejoras en la circulación interna para peatones y vehículos.

La intervención se ha diseñado para compatibilizar las obras con la actividad del estadio, dividiendo la cubierta en varios paños que permitirán ejecutar los trabajos sin interrumpir la competición del Racing de Ferrol.

El gobierno local enmarca esta actuación dentro de su estrategia de modernización de infraestructuras deportivas, destacando que se trata de una inversión histórica que busca situar el estadio a la altura de las necesidades actuales de la ciudad y de su afición.

Mejora en el complejo deportivo Javier Gómez Noya

El Concello de Ferrol también ha aprobado un segundo proyecto de carácter deportivo, centrado en el complejo polideportivo Javier Gómez Noya, con una inversión que supera los 525.000 euros.

La actuación se centrará principalmente en la piscina climatizada y en la mejora de sus sistemas de funcionamiento, accesibilidad y eficiencia energética. El objetivo es modernizar unas instalaciones que, según el gobierno local, presentan un notable desgaste tras años sin actuaciones de calado.

Entre las intervenciones previstas destaca la instalación de una bomba de calor aire-agua para la producción de agua caliente sanitaria, lo que permitirá reducir consumos eléctricos y mejorar la estabilidad térmica en los momentos de mayor demanda.

También se implantará un sistema automatizado de control de calidad del agua, con medición continua de parámetros como cloro libre, pH y turbidez, cumpliendo la normativa autonómica vigente en materia de piscinas.

En el interior del recinto se actuará sobre la climatización de los vestuarios, donde se sustituirá el sistema actual por una unidad con recuperación de calor, además de mejorar la ventilación y la eficiencia energética del conjunto.

El proyecto incluye igualmente la renovación de duchas, redes de saneamiento, pavimentos antideslizantes y alicatados, así como la incorporación de nuevos elementos sanitarios de mayor durabilidad e higiene.

En materia de iluminación, se sustituirán las luminarias existentes por tecnología LED de alta eficiencia, incorporando sistemas de control por presencia y temporización para reducir el consumo energético.

La actuación se completará con trabajos de impermeabilización en zonas de cubierta y con la modernización de distintos elementos estructurales del complejo.

El plazo de ejecución previsto es de tres meses, con el objetivo de mejorar la operatividad de la instalación en el menor tiempo posible.