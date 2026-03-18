Ferrol y Mondoñedo refuerzan su hermandad en el Día das Pepitas
El acto se celebra esta tarde en el Teatro Jofre
Ferrol y Mondoñedo celebran este miércoles el Día das Pepitas con un acto en el Teatro Jofre para reforzar la hermandad entre las dos localidades.
El acto, presidido por el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, comenzó con la recepción a la delegación municipal de Mondoñedo con el alcalde Ángel Otero y las madrinas, padrinos y rondallistas homenajeados este año.
Los orígenes del Día das Pepitas se remontan a finales del siglo XIX homenajeando cada año a la música y a las mujeres. En palabras de Rey Varela, As Pepitas "vívense nas rondallas que preparan durante o ano cada actuación, nas familias que saen á rúa para escoitar as cancións e vívese no orgullo compartido de manter viva unha tradición que pasou de xeración en xeración".
Desde hace una década esta fiesta es de Interés Turístico de Galicia, aunque tanto Ferrol como Mondoñedo y las rondallas aspiran a ser reconocidos a nivel nacional.
Este año las personas homenajeadas son Emma Fernández San Silvestre (Añoranzas), Isabel Campo Fernández (Club de Campo), Celi Gabiola Hermida (Bohemios), Germán Fernández Lorenzo (O Son do Mar), Eugenio Fernández Lago (Só Elas), Ana Varela Rosas (Nas Ondas do Mar), Toñi San Martín García (Sonidos del Alba), Inés Domínguez Puentes (Lucero del Alba), Nini Ferreiro Montenegro (Trovadores de Ares), María del Pilar Pazos Varela (Rondalla Mugardesa), María José Fraguela López (Rondalla de Cariño) y Magdalena Boboia (Rondalla de Cedeira).
Como rondallistas de honra, se reconoce por su trayectoria a Juan Luis Vázquez Cacabelos (Nas Ondas do Mar), Juan Carlos Santiso Medín (Bohemios) y Manuel Hermida Casal (Añoranzas)
Además de estos reconocimietnos, el Día das Pepitas celebra desde hace más de dos décadas el hermanamiento entre Ferrol y Mondoñedo, dos localidades "con fondas raíces culturais, cun patrimonio extraordinario e cunha longa traxectoria histórica e o irmandamento entre ambas non é só un xesto simbólico: é unha expresión de colaboración, respecto mutuo e vontade de camiñar xuntas", como recordó el alcalde ferrolano.
Ambas seguirán trabajando "para contribuír ao progreso da Galicia do norte a través deste irmandamento que hoxe reforzamos".