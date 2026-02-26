Ferrol aprueba que Narón (A Coruña) pague 2,5 millones en el primer plazo por la depuración de la ría

Ferrol celebró hoy su pleno ordinario, que se abrió con la toma de posesión de Verónica Gómez Formoso como nueva concejala del PSOE, y continuó con uno de los asuntos más destacados de la sesión: la aprobación de la liquidación de los costes del servicio de depuración que deberá asumir Narón por 2024 y el primer semestre de 2025.

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, recordó que el Tribunal de Instancia de Ferrol ha dado la razón a Ferrol, obligando al Ayuntamiento de Narón a abonar un total de 5,3 millones de euros, de los que 2,5 millones corresponden al primer pago según el reparto establecido en la sentencia, que es un 60% para Ferrol y un 40% para Narón.

Sanjurjo destacó que el procedimiento fue largo y complejo, pero que el actual Gobierno local logró restablecer el equilibrio económico de la empresa, poner al día las facturas de la luz y asegurar un plan de pagos efectivo.

Además, la edil subrayó otros logros del equipo de gobierno, como la firma del convenio colectivo con los trabajadores, la ampliación de la propiedad pública del 51% al 92% y la reducción del coste eléctrico mediante un contrato de suministro que llevaba años sin firmarse.

La medida salió adelante con los votos del Gobierno y del PSOE, mientras que BNG y FeC se abstuvieron.

En la sesión también se presentó el informe de morosidad y el Período Medio de Pago del cuarto trimestre de 2025, destacando que Ferrol paga sus facturas en 18 días de media, el plazo más bajo de la última década.

Durante 2025 se abonaron cerca de 4.000 facturas por casi 40 millones de euros, con más del 95% de los pagos dentro de plazo.

Por unanimidad, el pleno también aprobó la declaración institucional sobre el Plan Industrial de Navantia Ría de Ferrol 2026-2029, así como la concesión del galardón del 8M a la cantante María Manuela y la correspondiente declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.