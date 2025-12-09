Un conductor circula en sentido contrario en la AP-9 por despiste en Ferrol

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil.

Un conductor ha accedido en sentido contrario en el kilómetro 34 de la AP-9F en las últimas horas, según ha informado la Guardia Civil.

Una vez que se percató del error, y del peligro que suponía para el resto de la circulación, estacionó el vehículo en el arcén, para esperar de forma segura a la llegada de las patrullas de Tráfico. Fue al poco de acceder al vial.

Una vez que estas hicieron acto de presencia, regularon la circulación para que este vehículo pudiese reemprender la marcha en sentido correcto, sin tener que lamentar daños de ningún tipo.