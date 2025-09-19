Ferrol adquiere un nuevo local para la asociación de vecinos de Ultramar por 198.200 euros

El ayuntamiento de Ferrol formalizó este viernes la compra de un inmueble situado en la calle Uruguay número 22 para destinarlo a centro social de la Asociación Vecinal de Ultramar.

El espacio, de 372 metros cuadrados y ubicado en la planta baja de un edificio, permitirá a la entidad desarrollar sus actividades durante todo el año en un lugar más amplio.

La operación, con un coste de 198.200 euros, incluye un plan de acondicionamiento valorado en 180.000 euros que contempla la mejora del solado, carpintería exterior, tabiquerías, creación de aseos accesibles y la dotación del equipamiento básico necesario para su funcionamiento.

Tanto la compra como las obras forman parte del convenio de colaboración firmado en abril entre el ayuntamiento de Ferrol y la Consellería de Vivienda y Planificación del Territorio, que prevé una inversión total de 12 millones de euros, nueve aportados por la Xunta de Galicia y tres por el Concello, para la regeneración urbana y la mejora de infraestructuras culturales en los barrios de la ciudad.

Esta adquisición se suma a otras operaciones recientes del gobierno local, como el solar para un equipamiento deportivo y social en San Xoán, la parcela para un centro de salud en este mismo barrio y los terrenos destinados a usos educativos, zonas verdes y aparcamiento en la calle Breogán, en Ferrol Vello.