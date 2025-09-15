El letrado ferrolano Luis Torres Foira, nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega

El decano del Colegio de Abogados de Ferrol, Luis Torres Foira, fue elegido nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega (CAG) en el pleno celebrado el pasado viernes 12 de septiembre en A Coruña.

La toma de posesión del nuevo presidente está prevista para el próximo 10 de octubre. En la misma sesión, Francisco Rabuñal Mosquera, anterior presidente de la corporación y actual decano del Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela, fue designado vicepresidente, mientras que Augusto Pérez-Cepeda Vila, decano del Colegio de A Coruña, asumirá el cargo de secretario.

Con más de cuarenta años de trayectoria profesional como abogado, Luis Torres Foira lleva cerca de ocho al frente de la representación de los 560 letrados y letradas adscritos al Colegio de Ferrol.

En sus primeras palabras tras ser elegido, el presidente electo adelantó cuáles serán las principales líneas de actuación que marcarán su mandato al frente del Consello: la justicia gratuita y el turno de oficio, la unidad de la abogacía y la formación y la innovación tecnológica.