Ferrol declara ruina física inminente el edificio calcinado en un incendio en agosto

Los bomberos extinguen un edificio en ruinas ubicado en la calle Arce de Ferrol. Quincemil

La Xunta de Goberno Local de Ferrol ha constatado la declaración de ruina física inminente del edificio que quedó completamente calcinado tras un incendio el pasado 13 de agosto en la calle Arce. El inmueble afectado, ubicado en el número 3 de la vía, contaba con varias órdenes de ejecución por parte del ayuntamiento.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, ha explicado que tras la inspección técnica realizada el 18 de agosto, se constató que el edificio está en un estado de ruina física y que todos sus elementos estructurales principales están afectados.

Así, existen "riesgos evidentes" en la fachada principal, en el vuelo de la primera planta y en la medianera derecha, por lo que es "imprescindible" que se actúe de emergencia.

Precisamente, las primeras actuaciones empiezan este lunes y supondrán el corte del tramo de la calle Arce entre Magdalena e Igrexa durante una semana. Las obras tienen un coste de 41.000 euros, IVA incluido.

El edificio, que estaba en ruinas, quedó completamente calcinado tras un incendio. Las llamas provocaron una densa columna de humo que afectó al primer piso del inmueble colindante debido a que el patio trasero da a las dos viviendas.

Dos vehículos que estaban aparcados frente al edificio afectado, en el que hay constancia de "ocupaciones anteriores", tuvieron que ser retirados para facilitar las labores de extinción. Afortunadamente, solo hubo que lamentar daños materiales.