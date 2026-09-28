Turismo de récord en Santiago en agosto: 113 euros una habitación y más turistas extranjeros que nunca

Agosto ha sido un mes de récord en Santiago de Compostela en cuanto al sector turístico se refiere. La ciudad recibió más visitantes extranjeros que nunca, con 89.558 estancias, mientras que el precio por habitación subió hasta su cifra más elevada hasta ahora: 112,92 euros por una noche.

Así lo ha dado a conocer este lunes la portavoz municipal, Míriam Louzao, que ha comparecido ante los medios para informar de los asuntos tratados en la Xunta de Goberno Local (XGL).

La también concejala de Turismo concretó que los hoteles compostelanos sumaron 188.143 estancias en agosto de 2026, un 0,71% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Este dato ven a consolidar a tendencia que estamos a ver dende xuño nunha estabilización da demanda respecto dos meses do ano pasado logo dun periodo complexo polo peche da base de Ryanair", explicó Louzao.

El cambio de tendencia, continuó la edil, se apoya en un crecimiento muy fuerte del turismo internacional tanto en julio (+8,34%) como en agosto, cuando subió 30,39%, con 89.558 estancias: "É a maior cifra que se da na cidade de turismo internacional nun mes de agosto".

A este respecto, Louzao reivindicó el trabajo que realiza el Gobierno local para ampliar el número de compañías y los destinos internacionales, citando las conexiones de United con Nueva York, KLM con Ámsterdam y Air Lingus con Cork, entre otras.

"A maior presenza de turismo internacional permite que o prezo por habitación disponible aumente, polo que cunha demanda similar, os ingresos son maiores", continuó la portavoz municipal, que señaló que el mes de junio ya había marcado el precio más alto de la serie del INE con 111,99 euros/habitación. Una cifra que ha sido superada este mes de agosto con 112,92 euros.

Louzao señaló que, pese al cierre de la base de Ryanair, la demanda turística se ha estabilizado gracias al incremento del turismo internacional, que al mismo tiempo ha permitido que las tarifas medias por habitación disponible fueran las más elevadas desde que hay registros.

Algo que arroja perspectivas "positivas" de cara al último cuatrimestre del año, cuando está previsto que se celebren en la ciudad varios congresos y eventos con miles de participantes, así como la apertura de la base de Wizz Air en Lavacolla el 17 de diciembre.

Otros asuntos

La XGL de Santiago, por otro lado, otorgó licencia al Arzobispado para que acondicione el claustro pequeño y elimine un aljibe del edificio de San Martín Pinario. El conjunto monástico cuenta con nivel 1 de protección dentro del plan especial de la ciudad histórica, fue declarado BIC en el año 2020 y cuenta con Plan Director desde junio de 2025.

La intervención busca recuperar la coherencia espacial y constructiva del claustro pequeño, que fue "profundamente alterado" por la incorporación de elementos impropios a lo largo del siglo XX. El proyecto incluye derrumbes en accesos existentes, la instalación de un elevador y la sustitución de fábricas contemporáneas por soluciones constructivas compatibles con sistemas tradicionales, además de la cobertura del patio con una estructura ligera de vidrio.

La intervención es una solución provisional mientras no se efectúe la intervención prevista en el plan director y cuenta con un presupuesto de ejecución material de 113.889,91 euros.

El Gobierno local también ha aprobado el expediente para contratar la reparación y el acondicionamiento de muros tradicionales en Belvís y Bonaval. El presupuesto base de licitación es de 125.001,70 euros y este proyecto da continuidad a las actuaciones anteriores de acuerdo con el plan de mantenimiento de muros tradicionales redactado en el año 2022.

La XGL, además, ha dado luz verde a las bases de convocatoria de subvenciones de cooperación y desarrollo a las que se dedican un total 400.000 euros. Las bolsas se dirigen a proyectos desarrollados en Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mozambique en África Sur-Sahariana; Guatemala, Honduras, Nicaragua y Salvador en América Central; Bolivia, Ecuador y Perú en América del Sur, y la República Dominicana en el Caribe.

Vertido en Tordoia

Preguntada por los medios, Louzao confirmó que no existe riesgo por consumir agua potable tras el vertido en el río Tordoia. El ayuntamiento, en todo caso, sigue haciendo analíticas de forma periódica para garantizar que puede captar con normalidad, cuyos niveles de amonio "están dentro dos parámetros correctos".

La portavoz municipal, además, indicó que no es posible concretar en qué punto exacto está actualmente el vertido, que se ha diluido en el Tambre. El concello usará los análisis para evaluar el agua, sobre todo ante la llegada de las lluvias que se prevén esta semana.