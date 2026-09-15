El Gobierno da luz verde a invertir 207 millones en los aeropuertos de Galicia: todas las mejoras

El Consejo de Ministras y Ministros ha dado hoy martes luz verde al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, con una inversión de casi 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena. Un total de 207 millones de euros se invertirán en los aeródromos de Galicia.

El presupuesto destinado a Alvedro, Lavacolla y Peinador se invertirá en diversas mejoras según las necesidades de cada una de las instalaciones, desde la actualización en el campo de vuelo de A Coruña hasta el vallado de Santiago o mejoras del aparcamiento en Vigo.

Las inversiones de cada aeropuerto

El Gobierno invertirá 207 millones de euros en los tres aeropuertos gallegos, de los que la mitad (107,9 millones) se destinarán al de la capital gallega. El aeródromo ubicado en Alvedro, Culleredo, recibirá 50 millones, mientras que la inversión en la ciudad olívica es ligeramente inferior, con 49,4 millones.

La inversión de los próximos cinco años en el aeropuerto de A Coruña alcanzará los 50 millones de euros, que se repartirán en las siguientes actuaciones:

Actuaciones en terminal para mejorar la operativa de los vuelos No Schengen

Nuevo edificio SEI y cocheras

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma. Urbanización zona aviación general, aumento del ancho de la franja, mejora en ayudas visuales

En el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro la inversión de los próximos cinco años alcanzará los 107,9 millones de euros, con actuaciones como:

Actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal.

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma.

Mejora de la seguridad. Vallado perimetral, renovación pasillos antirretorno

Incremento de la seguridad operacional. Regeneración de pista, pavimentos de rodadura

Sistemas de información y comunicaciones. Elementos de campo

Renovación y mejora de sistemas eléctricos. Sistema SAI, mejoras en central eléctrica

Simulador de fuego.

Ampliación aparcamientos

En el aeropuerto de Vigo se invertirán 49,4 millones de euros. Estas son las principales actuaciones:

Actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal.

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma. Mejoras en vial lao aire, accesos aviación general, renovación 400Hz

Mejora de la seguridad. Vallado perimetral y equipamiento de seguridad

Incremento de la seguridad operacional. Ampliación de franja

Mejoras en aparcamiento

Sistemas de información y comunicaciones. Elementos de campo

Simulador SEI

Tarifas

El Gobierno ha concretado que la inversión de 13.000 millones de euros de los próximos cinco años no se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.