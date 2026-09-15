El aeropuerto de Santiago pierde un 10,7% de pasajeros en agosto, la mayor caída en Galicia

El aeropuerto de Santiago de Compostela registró un mes de agosto malo: tuvo 308.945 pasajeros, un 10,7% menos que en el mismo mes del año anterior. Una cifra que, además, es la más negativa de los tres aeródromos gallegos: Vigo descendió un 9,5%, mientras que A Coruña aumentó un 4,3%.

Aena ha hecho públicos este martes los datos de viajeros de sus aeropuertos en agosto. Santiago de Compostela sumó el mes pasado 308.945 pasajeros, 2.171 vuelos y 259 toneladas de mercancías.

La capital gallega registra una gran caída de pasajeros en un mes clave para el turismo, con el Camino de Santiago como uno de los principales atractivos y con la cuenta atrás para el Xacobeo 2027 ya activada.

Se da la casualidad, además, de que el mes de agosto estuvo marcado en la ciudad por el anuncio de Fly2Galicia de operar desde Lavacolla-Rosalía de Castro. La vinculación de FlyYo, encargada de operar los vuelos comercializados por la agencia de viajes, con Israel hizo saltar las alarmas.

Las cifras totales de Santiago son las más elevadas de Galicia, pero también las que mayor caída registran.

El aeropuerto de Vigo tuvo 101.011 pasajeros (un 9,5% menos que en el mismo mes de 2025), 1.175 aeronaves y 29 toneladas de mercancías, mientras que el de A Coruña contó con 112.122 viajeros (+4,3%), 1.881 movimientos de aeronaves y 0,6 toneladas de mercancías.

Los aeropuertos gallegos han gestionado en el mes de agosto de 2026 un total de 522.078 pasajeros, 5.227 movimientos de aeronaves y 290 toneladas de mercancía. Los tres aeródromos han registrado 3.245.277 pasajeros, 33.167 operaciones y 2.661 toneladas de carga en lo que va de año.

Grupo Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de agosto de 2026 con 41.381.404 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 330.526 movimientos de aeronaves (+4,5%); y transportaron 116.723 toneladas de mercancía (-5,7%).

En el mes de agosto, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 34.890.784 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2025; se gestionaron 273.292 movimientos de aeronaves, un 4,3% más que en agosto de 2025, y se transportaron 104.356 toneladas de mercancía, un 5,2% menos que en agosto del año pasado.