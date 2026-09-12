El Camino de Santiago de Alberto y Nayara con dos niños tras cerrar su negocio: "Estaba atravesando una depresión"

Alberto y Nayara recorrieron los poco más de 100 kilómetros que separan Sarria de Santiago de Compostela empujando los carritos de sus hijos Lucas (4 años) y Rodrigo (3). Un viaje en familia que emprendieron en un momento personal delicado y que les ha hecho regresar a su Gran Canaria natal con fuerza y ganas de afrontar todo lo que está por llegar.

Esta familia aprovechó los primeros días de septiembre para cumplir un sueño: descubrir por qué el Camino de Santiago recibe cada año miles de visitantes que, en muchos casos, repiten experiencia. Lo hizo, además, con dos pequeños que viajaban en su carrito. "No es algo sencillo a pesar de que a través de redes sociales lo planteen así", señala el progenitor.

Los 111 kilómetros que separan Sarria de Santiago suelen dividirse en cinco etapas, aunque en el caso de esta familia hicieron un día más. Tras la "paliza" del segundo día entre Portomarín y Palas de Rei, decidieron hacer parada en Melide, Arzúa y O Pedrouzo para llegar a la praza do Obradoiro en las mejores condiciones posible.

Esto les permitió, además, disfrutar mejor del merecido descanso después de cada etapa, ya que los alojamientos de Arzúa y Melide tenían piscina. "Llegamos temprano al alojamiento y los niños nadaron en el agua, corrieron... Tuvieron su rato para jugar y descargar la energía contenida durante el camino", explica Alejandro Artiles, que celebró que el buen tiempo acompañó su travesía.

El viaje de esta familia fue también interior, ya que le permitió desconectar de un momento complicado y ahora ha regresado a Gran Canaria con ganas de que llegue 2027 (Xacobeo) para disfrutar de una ruta diferente del Camino de Santiago.

Una vía de escape

Alejandro y Nayara llevaban años queriendo hacer el Camino de Santiago. La pareja se había planteado en varias ocasiones la posibilidad de recorrer una de las rutas que llevan a la capital gallega, pero no fue hasta este mes de septiembre cuando tomaron la decisión de hacer la mochila e iniciar el viaje.

"Hasta que no lo haces, no le encuentras el sentido a por qué tantos peregrinos viajan diariamente hasta Santiago", señala Artiles, que asegura que el Camino supuso para él un antes y un después: "Un parón como este es brutal".

Alejandro y Nayara con Lucas y Rodrigo. Cedida

El joven explica que fue un momento personal duro lo que los empujó a iniciar la caminata: "Teníamos un negocio que tuvimos que cerrar. Fue una etapa bastante complicada a nivel personal y familiar, porque te tienes que plantear muchas cosas y la economía se resiente. Y yo estaba atravesando una depresión: noches sin dormir, estrés continuo... Necesitábamos desconectar".

La familia hizo las mochilas y viajó hasta Galicia para disfrutar del recorrido entre Sarria y Santiago de Compostela, todavía más especial al hacerlo con los pequeños de la casa. "Cuando vives un viaje con niños pequeños, ya de por sí montar en avión, preparar las maletas y todo ese tipo de cosas que para los adultos es normal, para los niños no", señala el padre.

"Fue bastante duro"

Lucas y Rodrigo vivieron con intensidad cada una de las etapas, que realizaron en su carrito. Pese a ser "inquietos", ambos disfrutaron igualmente del espectacular paisaje gallego, así como de los animales que se encontraban. "Los niños son niños, quieren salir a correr. Fue un reto darles a entender que es una actividad de equipo en la que cada uno tiene que aportar algo", explica el progenitor.

"Fue bastante duro. Nosotros no somos grandes deportistas, pero había gente que físicamente se veía preparada con la lengua fuera. Y decía 'si a esta gente le está costando...'. Nos encontramos también con muchos peregrinos que nos adelantaban o que al final de la etapa nos decían que éramos su aliento, la esperanza de que cualquier persona puede hacerlo", añade Artiles.

La pareja aprovechó los puntos fuertes de cada uno para trabajar, al igual que hacen en su día a día, como un equipo. Paso a paso, kilómetro a kilómetro, lograron llegar a la capital gallega después de haber dejado pegada en muchos otros peregrinos, que les ayudaron en varios momentos de dificultad.

"No pretendíamos ser carga ni que cargasen con nuestro peso ni físico ni moral. Durante casi todo el camino, hubo muchísimas personas que se acercaron, sobre todo en las cuestas y en las zonas de roca, a preguntarnos si necesitábamos ayuda. Hubo dos veces en las que sí que tuvimos que pedir auxilio. Aunque te esfuerces, hay que ayudar cuando uno puede y dejarse ayudar. No por eso hay que quitarse mérito", señala el peregrino.

Algo que se veía recompensado con el buen humor de Lucas y Rodrigo, que cada vez que encontraban una vaca (y no fueron pocas) cantaban La vaca loca. Un tema que alternaban con sus deseos de "buen camino" a los caminantes con los que se encontraban, una costumbre que mantienen ya de regreso a casa.

"Una vez llegas a Santiago, ves que todo lo que viene después puede ser sencillo y que esa piedra tan grande que veías se convierte en una piedrecita pequeña en el zapato que puedes quitar" Alejandro Artiles, peregrino

"El sentido que le hemos encontrado al Camino es que es como la vida. Tiene cuestas, caminos empedrados, otros más sencillos... Pero hay que afrontarlos con la misma fuerza e ímpetu, y sobre todo no venirte abajo", señala Artiles, que añade: "Una vez llegas a Santiago, ves que todo lo que viene después puede ser sencillo y que esa piedra tan grande que veías se convierte en una piedrecita pequeña en el zapato que puedes quitar".

Esta familia de Gran Canaria anima a todo el mundo a hacer el Camino de Santiago: "Es la metáfora más cercana a la vida". Ellos no han dejado de caminar desde que llegaron a casa y ya preparan el viaje del próximo año que será, por supuesto, de nuevo a Galicia para caminar hasta la praza do Obradoiro, previsiblemente desde Tui.