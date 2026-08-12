Wizz Air adelanta la llegada de su base a Santiago de Compostela, que suma 10 nuevas rutas en Navidad

Wizz Air ha decidido adelantar la apertura de su base en Santiago de Compostela al 17 de diciembre. La compañía, que inicialmente tenía previsto inaugurarla el 1 de febrero, ha apostado por abrirla justo antes de Navidad y del inicio del Año Santo 2027.

Esto implica, además, que las rutas nacionales también comenzarán a operar antes de lo previsto. Una buena noticia para la capital gallega, ya que este adelanto tendrá un impacto directo en el sector turístico tanto en las fechas festivas como en un mes de temporada baja.

Así, Wizz Air comenzará a operar este año todas las rutas con las que conectará Santiago de Compostela con varias localidades españolas y dos ciudades internacionales. Estas son las fechas en las que comenzará a volar con cada uno de los destinos:

Valencia: 2 de noviembre

Bilbao: 2 de noviembre

Madrid: 3 de noviembre

Varsovia: 1 de diciembre

Roma: 14 de diciembre

Málaga: 17 de diciembre

Tenerife Norte: 17 de diciembre

Zaragoza: 17 de diciembre

Gran Canaria: 18 de diciembre

Fuerteventura: 19 de diciembre

Wizz Air contará de esta forma, desde la apertura de la base, con 10 rutas tanto en Navidad como en enero y febrero, dos de los meses de temporada baja en la ciudad.

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, ha celebrado la noticia: "É a confirmación da boa recepción que está tendo a chegada de Wizz ao Rosalía de Castro, así como o bo comportamento que en xeral están tendo as diferentes rutas que operan nesta temporada de verán, incluídas as novidades de Nova York con United, Marrakech con Vueling, Amsterdam con KLM ou Cork con Aer Lingus"

"Desde o Concello de Santiago levamos moito tempo traballando para que a conectividade tan relevante que xa temos este verán se manteña na temporada de inverno, tamén en diversificar as compañías do Rosalía de Castro, e esta nova de hoxe de Wizz Air é moi positiva nese sentido", añadió Louzao.