El aeropuerto de Santiago sumó 305.371 viajeros en julio de 2026, casi 30.000 más que en junio

El aeropuerto de Santiago de Compostela pierde pasajeros respecto a 2025, pero los gana respecto al mes pasado. El aeródromo compostelano tuvo en julio 305.371 viajeros, lo que supone casi 35.000 menos que en el mismo mes de 2025. Sí se ha producido un incremento respecto a junio, cuando 277.649 personas viajaron desde o hasta Lavacolla.

Así lo desprenden los datos facilitados este miércoles por Aena, según los cuales el mes pasado el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro registró 305.371 pasajeros, 2.217 vuelos (habían sido 2.534 en julio de 2025 y 2.105 vuelos el pasado junio) y 365 toneladas de mercancías.

Los aeropuertos gallegos gestionaron en total el pasado mes de julio 519.387 pasajeros, 5.184 movimientos de aeronaves y 395 toneladas de mercancía. Aena informa, además, de que en lo que va de año Galicia sumó 2.723.199 pasajeros, 27.940 operaciones y 2.370 toneladas de carga.

Los datos de Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena cerraron el mes de julio de 2026 con 40.901.221 pasajeros, un 4,9% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 341.080 movimientos de aeronaves, un 5,4% más que en 2025; y transportaron 123.510 toneladas de mercancía, un 5,4% menos que en 2025.

En términos acumulados, en los primeros siete meses del año de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 230.865.989 pasajeros (un 4% más que en 2025); se registraron 1.977.781 movimientos de aeronaves (+3,6%); y se transportaron 863.121 toneladas de mercancía, un 0,2% menos que en el mismo periodo de 2025.

Turespaña y United Airlines

Los datos han salido a la luz un día después de que Turespaña y United Airlines firmasen un convenio que contempla la ejecución conjunta de actividades de publicidad y marketing y de apoyo a la comercialización para la ruta que la aerolínea abrió entre Newark/New York y Santiago de Compostela en mayo.

El acuerdo, valorado por un total de 200.000 dólares (173.380 euros), se reparte a partes iguales entre ambas entidades y busca promover el destino España en el mercado estadounidense, así como fortalecer el posicionamiento de los destinos, productos y experiencias turísticas del país en torno a la ruta aérea.

Ambas partes harán campañas de marketing conjuntas en medios de pago, preferentemente 'online', aunque se podrán utilizar medios de pago 'offline' cuando esté justificado por su eficacia y posibilidad de cuantificar los resultados. Además, podrán proponer acciones en sus medios propios, o de apoyo a la comercialización, como complemento a las campañas en medios de pago.

A los 200.000 dólares, además, se podrá sumar el 10% del presupuesto total de la campaña, es decir, 20.000 dólares (17.338 euros), y será asumido por Turespaña y United a partes iguales. No obstante, la creatividad final que se utilice en la campaña tendrá que ser consensuada y aprobada por Turespaña.