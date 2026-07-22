El Camino de la Ría de Muros e Noia hacia Santiago gana popularidad: "El cambio fue extraordinario"

El Camino de la Ría de Muros e Noia es cada vez más popular. Los peregrinos son cada vez más numerosos en esta ruta que tiene la particularidad de tener doble punto de inicio y que se ha consolidado este verano como un referente para los caminantes a Santiago de Compostela.

"Algunas mañanas me cruzaba con parejas de peregrinos o pequeños grupos. Eran una anécdota, pero al final de esta primavera la cosa cambió. Primero comencé a encontrarlos todos los días, después el número fue creciendo y, sin darnos cuenta, los peregrinos pasaron a ser parte habitual de nuestra clientela", explica Noelia Rodríguez, del hotel restaurante Casa Peto de Outes.

La Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros Noia corrobora las buenas sensaciones, según explica su presidente, Luís Oujo Pouso: "El sector hostelero nos advertía de un goteo constante de peregrinos durante los últimos meses, pero con la llegada del mes de julio se ha producido una auténtica eclosión del Camino de la Ría de Muros Noia, tanto en la versión marítima como terrestre".

El incremento de peregrinos en la ruta era palpable desde hacía meses, pero se ha intensificado desde el inicio del verano y, sobre todo, a partir de julio. "El sector hostelero es el primero en certificar que este Camino ha dejado de ser un proyecto para empezar a rendir frutos y generar beneficios a las gentes de la Ría da Estrela, principal objetivo del trabajo realizado desde la asociación en los últimos años", confirma Oujo Pouso.

Más nacionalidades

"El cambio ha sido extraordinario", destaca la responsable de hospitalidad del Camino de la Ría de Muros Noia, Montse Paris, que indica que el año pasado los grupos estaban formados fundamentalmente por españoles, pero que tras el acuerdo con la Fraternidad del Camino para dedicar el albergue de Noia al sistema de acogida de peregrinos empezaron a llegar personas de otras nacionalidades.

Húngaros y argentinos se sumaron rápidamente a la ruta y desde que ha sido reconocida como Itinerario Cultural Europeo la Vía Querinissima, también los italianos eligen esta variante del Camino de Santiago. "La ruta circular Volta de Gloria, que une el Camino de la Ría con el de Fisterra Muxía, también se está haciendo notar", añade Montse Paris.

Un ejemplo fue la visita en junio de Flavio Prospero, representante del turoperador veneciano Cammini Atlantici, que recorrió tanto el Camino de Santiago de la Ría de Muros Noia como la Volta de Gloria. Prospero ya está ofreciendo itinerarios y rutas a sus clientes italianos, muy atraídos por todo lo relacionado con la epopeya del viaje de Pietro Querini y su descubrimiento del bacalao seco noruego, que acabaría teniendo un enorme impacto en el comercio europeo del siglo XV.

El Camino Marítimo

La entidad, por otro lado, destaca el refuerzo del Camino Marítimo de la Ría de Muros Noia. Muchos navegantes portugueses han participado en la VI Ruta Rías Baixas-Camino de Santiago de la Ría de Muros Noia, organizada por el Monte Real Club de Yates de Baiona, el Real Club Náutico de Portosín, la Ría da Estrela y la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros Noia.

"Tenemos la fortuna de vivir en una zona excepcional para la navegación y donde la ruta entre Baiona y la Ría de Muros Noia nos permite cumplir los requisitos del Arzobispado para obtener la Compostela con las máximas condiciones de seguridad, surcando además toda la belleza de las Rías Baixas", señala la gerente de Sailway, Laura Moya.

El aumento de peregrinos portugueses responde también a las distintas acciones promocionales realizadas por la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros Noia en Lisboa y Oporto en diciembre de 2025.

El reconocimiento de la Vía Querinissima como Itinerario Cultural Europeo marca, además, un momento histórico para la Ría da Estrela y el Camino de la Ría de Muros Noia, toda vez que abre una nueva fase de desarrollo para fortalecer más aún las colaboraciones internacionales, promover iniciativas culturales y turísticas sostenibles, realzar los territorios implicados y difundir los valores europeos a través de un patrimonio histórico y cultural compartido e inspirado en el legado de Pietro Querini.

En Galicia, el Camino de Santiago fue el primero en conseguir esta distinción en 1987. El Camino de la Ría de Muros Noia es la segunda ruta jacobea y la primera en la que se incluye un camino marítimo, lo que eleva su atractivo de cara al peregrino, como se está comprobando en este verano.